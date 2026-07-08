«Η Ελλάδα πληροί τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και αποκάλυψε ότι το 2027, οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35.

«Οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν απαραίτητο να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος στις υποχρεώσεις τους στο ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ είχε απολύτως δίκιο. Τα τελευταία χρόνια, και λόγω του ουκρανικού, οι ευρωπαϊκές χώρες έπρεπε να καταλάβουν ότι πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους. Η Ελλάδα είναι μία από τις πέντε χώρες που έχει ξεπεράσει το 3,5% στον αμυντικό της προϋπολογισμό. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για τα F-35 και τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι δεν είναι δική μας υπόθεση να αναφέρεται σε συμφωνίες για οπλικά συστήματα ανάμεσα σε δύο άλλα κράτη. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι Έλληνες πιλότοι, θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται από το 2027 στα ελληνικά F-35, με βάση τη συμφωνία για την αγορά 20+20 μαχητικών από τις ΗΠΑ. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια στο θέμα των τουρκικών F-35.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την αναφορά του στο Casus Belli, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αποτελεί μία «ιστορική ανορθογραφία», προσθέτοντας ότι «η απειλή πολέμου δεν ταιριάζει με το κλίμα της συμμαχίας. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να την αφήσουμε πίσω».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και επανέλαβε ότι δεν είναι εκείνος που θα πει σε δύο κράτη ποιες συμφωνίες θα καταρτίσουν και πώς θα κινηθούν οι σχέσεις μεταξύ τους.

Πηγή: skai.gr

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