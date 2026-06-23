Η μεγάλη ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα επιστροφής του Λεμπρόν Τζέιμς στην ομάδα.



Σύμφωνα με τον Μπάρι Τζάκσον της Miami Herald, «… oι Χιτ θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να προσελκύσουν τον επικείμενο free agent Λεμπρόν Τζέιμς. Η επιστροφή του θα είναι δύσκολη, αν και τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί».



Ο «βασιλιάς» είδε το συμβόλαιό του, ύψους 52 εκατ. δολαρίων για φέτος, με τους Λέικερς να εκπνέει. Στα 41 του δεν έχει ακόμη γνωστοποιήσει τις προθέσεις του για το αν θα αποσυρθεί ή θα πάει σε μια ομάδα για να διεκδικήσει το πέμπτο πρωτάθλημα της καριέρας του.



Υπενθυμίζεται πως ο Λεμπρόν έπαιξε από το 2010 ως το 2014 στο Μαϊάμι κατακτώντας δύο πρωταθλήματα υπό τον Έρικ Σπόελστρα και τον Πατ Ράιλι.

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