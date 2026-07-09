Η υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν και της προσπάθειας του Παναθηναϊκού να τον ντύσει στα πράσινα για να πλαισιώσει τον Γιώργο Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνας... αναζωπυρώνεται για τα καλά!

Η περίπτωση του Δανού μπακ των «αλεπούδων» παρέμενε στο προσκήνιο, παρά και το ενδιαφέρον για τον Ρικάρντο Μάνγκας, αλλά πλέον, υπάρχει σημείο επαφής του Παναθηναϊκού και της Λέστερ για το καθεστώς της πιθανής μετακίνησης του Κρίστιανσεν στους «πράσινους».

Το αγγλικό κλαμπ έγινε πιο διαλλακτικό στις συζητήσεις, άλλαξε στάση και διαπραγματεύεται πλέον τη φόρμουλα δανεισμού του ποδοσφαιριστή, με οψιόν αγοράς για το «τριφύλλι».

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για τον Παναθηναϊκό που πλέον βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του 23χρονου παίκτη που θέλει πολύ ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

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