Πώς διαμορφώνεται το ρόστερ του Μαϊάμι με την προσθήκη του Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετακομίζει από το Μιλγουόκι μετά από 13 χρόνια και πηγαίνει στο Μαϊάμι. Οι Χιτ κατάφεραν να πείσουν τους Μπακς να τον παραχωρήσουν σε μια ανταλλαγή παραχωρώντας πέρα από picks στο ντραφτ και τρία πολύτιμα στελέχη της ομάδας, τους Τάιλερ Χίρο, Κελ’ ελ Γουέρ, Χάιμε Γιάκεθ και Κασπάρας Γιακουτσιόνις.

Πώς διαμορφώνεται το ρόστερ των Χιτ για τη νέα σεζόν; Ο Greek Freak θα συναντήσει στο Μαϊάμι τον Μπαμ Αντεμπάγιο (20,1π., 10 ριμπ., 3,2 ασίστ την περασμένη σεζόν) στη θέση «5» συνθέτοντας μαζί του μια πολύ δυνατή front line.

Από εκεί και πέρα, στο «1» υπάρχει ο Ντάβιον Μίτσελ (9,3π., 6,5 ασίστ, 2,7 ριμπ., με 39,5% στα τρίποντα). Στις θέσεις «2» και «3» αναμένεται να υπογράψουν νέα συμβόλαια ο Νόρμαν Πάουελ (21,7π., 3,5 ριμπ., 2,5 ασίστ με 38% στα τρίποντα) και ο Άντριου Γουίγκινς (15,4π., 4,8 ριμπ., 2,7 ασίστ με 36,2% στα τρίποντα).

Ως επιλογές πάγκου προορίζονται ο Σουηδός γκαρντ/φόργουορντ Πέλε Λάρσον (11,4π., 3,5 ριμπ., 3,4 ασίστ με 32,3% στα τρίποντα), ο Σέρβος φόργουορντ Νίκολα Γιόβιτς (7,3π., 3,3 ριμπ., 2,2 ασίστ με 26,9% στα τρίποντα), αλλά και ο Μπόμπι Πόρτις (13,7π., 6,4 ριμπ., 1,6 ασίστ με 45,6% στα τρίποντα) που αποκτήθηκε στην ίδια ανταλλαγή με τους Μπακς.

Φυσικά το Μαϊάμι θα χρειαστεί να κάνει ακόμη τουλάχιστον 6-7 προσθήκες, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται 10,3 εκατ. δολάρια κάτω από τον φόρο πολυτελείας. Με την παρουσία του Αντετοκούνμπο και τις φιλοδοξίες τίτλου που δημιουργούνται, θα μπορέσει να προσελκύσει κάποιους βετεράνους σε προσιτή τιμή, αλλά δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να γίνει και κάποιο ακόμη trade.

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