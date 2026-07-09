Ισοπαλία χωρίς γκολ και όλα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς, στο ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ντιναμό Κιέβου και Ουνιβεσιτατέα Κλουζ τέθηκαν αντιμέτωπες στο Λούμπλιν τος Πολωνίας (η Ντιναμό δεν αγωνίζεται στην έδρα της λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που συνεχίζει να βασανίζει την Ουκρανία), μένοντας στο ισόπαλο 0-0 και ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την επόμενη εβδομάδα (16/7, 20:30), όταν θα τεθούν αντιμέτωπες στη Ρουμανία.

Η Ντιναμό ήταν ανώτερη της αντιπάλου της καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, έχοντας τον έλεγχο και μεγάλα ποσοστά κατοχής της μπάλας, μαζί με 24 τελικές προσπάθειες, όμως δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε και πλέον καλείται να πάρει την πρόκριση στη ρεβάνς.

Από την άλλη, η Ουνιβεσιτατέα Κλουζ κατάφερε να αντέξει στην έντονη πίεση που της ασκήθηκε και παρότι δεν κατάφερε να απειλήσει ιδιαίτερα την εστία των Ουκρανών, έχοντας μόλις μία τελική εντός στόχου, τώρα έχει την ευκαιρία να κάνει την έκπληξη στην έδρα της, για να πάρει την πρόκριση!

Μάλιστα, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από δύο απρόοπτα! Αρχικά, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με καθυστέρηση επειδή υπήρχε πρόβλημα με τα δίχτυα της μιας εστίας, ενώ στο 85' έπεσε η τάση του ρεύματος στο γήπεδο, με τον διαιτητή να διακόπτει προσωρινά το ματς, μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

Na kilka minut przed końcem meczu Dynama Kijów z Universitateą Cluj w Lublinie- wywaliło prawie w całości prąd 😅 pic.twitter.com/Rn6JJHVMsS — Kacper Pacocha (@KPacochaa) July 9, 2026

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