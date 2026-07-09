Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup, με τον πρόεδρο του οργάνου, Κυριάκο Πιερρακάκη, να υπογραμμίζει κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ότι η σταθερότητα παραμένει το θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο.

Όπως δήλωσε, «διευρύνουμε την ατζέντα του Eurogroup και αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η προεδρία μας τους επόμενους μήνες. Η ανταγωνιστικότητα, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενέργεια, η ασφάλεια και η γεωπολιτική δεν αποτελούν πλέον ξεχωριστούς τομείς πολιτικής. Είναι διαφορετικές διαστάσεις της ίδιας οικονομικής πραγματικότητας. Γι' αυτόν τον λόγο το Eurogroup πρέπει να εξελίσσεται μαζί με την οικονομία που υπηρετεί».

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, θέμα που βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τους κανόνες της παγκόσμιας οικονομίας και να αυξήσει την παραγωγικότητα των οικονομιών, η οποία αποτελεί τη βάση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας.

Ειδική αναφορά έκανε στη συζήτηση με τον Arthur Mensch, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Mistral, μίας από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Όπως είπε, στο επίκεντρο βρέθηκαν όχι μόνο οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αλλά και οι προϋποθέσεις που πρέπει να δημιουργήσει η Ευρώπη ώστε οι τεχνολογίες του μέλλοντος να αναπτύσσονται εντός της.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, βελτιώνοντας τη διαχείριση κινδύνων, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ενισχύοντας την ανθεκτικότητά μας απέναντι σε ακόμη πιο εξελιγμένες κυβερνοεπιθέσεις», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει και μια βαθύτερη στρατηγική διάσταση, καθώς αποτελεί την τεχνολογία που θα διαμορφώσει την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ισχύ στον 21ο αιώνα.

«Η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, να κινητοποιήσει το απαραίτητο κεφάλαιο και να επιτρέψει στις εταιρείες της να αποκτήσουν το μέγεθος που απαιτείται για να ανταγωνιστούν παγκοσμίως, ώστε η επόμενη γενιά παγκόσμιων πρωταθλητών της τεχνητής νοημοσύνης να γεννηθεί, να αναπτυχθεί και να παραμείνει εδώ», επισήμανε.

Αναφερόμενος στην ψηφιακή χρηματοδότηση, τόνισε ότι «μετά από αρκετούς μήνες εργασίας, ολοκληρώσαμε αυτή την ειδική ενότητα εργασιών με την υιοθέτηση μιας κοινής δήλωσης του Eurogroup. Το συμπέρασμά μας είναι αρκετά σαφές: η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί με ταχύτητα και φιλοδοξία ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή χρηματοδότηση για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και οικονομική κυριαρχία».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η κοινή δήλωση «καθορίζει τις προτεραιότητές μας για την ενίσχυση της νομικής σαφήνειας, την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων ψηφιακών χρηματοοικονομικών έργων και τη διασφάλιση ότι η Ευρωζώνη θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για τους κινδύνους που θα συνοδεύσουν αυτή τη μετάβαση».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη, την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ανησυχητική, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε, ότι «Είδαμε τις τιμές της ενέργειας να αποκλιμακώνονται μετά την επίτευξη της συμφωνίας, επομένως ελπίζουμε ότι θα επιστρέψουμε σε αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, πριν από την επίτευξη της συμφωνίας, είχαμε αναθεωρήσεις των προβλέψεων ανάπτυξης προς τα κάτω και των προβλέψεων για τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Αυτή ήταν μια τάση στασιμοπληθωρισμού, όχι στασιμοπληθωρισμός καθαυτός».

Ο ίδιος επανέλαβε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με απώλειες περίπου 12% μικρότερες σε σχέση με εκείνες που θα είχαν καταγραφεί υπό άλλες συνθήκες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ. «Αυτό οφείλεται ακριβώς στις ενεργειακές επενδύσεις που πραγματοποιήσαμε μετά το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Έτσι, έχουμε πλέον σαφή κατανόηση του τι πρέπει να κάνουμε. Γινόμαστε συνεχώς πιο ανθεκτικοί και το σχέδιο είναι να επικεντρωθούμε στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιήσουμε ως ευρωπαϊκά κράτη-μέλη», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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