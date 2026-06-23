Στο ΟΑΚΑ επιστρέφει η ΕΠΟ για τον τελικό κυπέλλου της περιόδου 2026-27. Στην προκήρυξη που θα εγκριθεί την Πέμπτη 25/6 υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Η ημερομηνία διεξαγωγής θα είναι το Σάββατο 22/5/2026.

Σε σχέση με την περσινή περίοδο θα υπάρξουν τρεις αλλαγές.

Η πρώτη είναι ότι στη League Phase θα συμμετάσχουν 16 αντί 20 ομάδες, θα διατηρηθούν οι 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητά τους.

Η αλλαγή δεύτερη αφορά στην υποχρεωτική συμμετοχή δύο, αντί ενός, νέων παικτών στην 11άδα (γεννημένοι από το 2004).

Τέλος, οι παίκτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση, δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό αγώνα.

Πηγή: monobala.gr

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