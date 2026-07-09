Κολομβιανό δικαστήριο διέταξε τη δήμευση κατοικίας που ανήκει στον θρυλικό πρώην τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Κολομβίας, Ρενέ Ιγκίτα, κρίνοντας ότι η αγορά του ακινήτου χρηματοδοτήθηκε με χρήματα του καρτέλ του Πάμπλο Εσκομπάρ.

Ο πρώην διεθνής γκολκίπερ, γνωστός παγκοσμίως για την εντυπωσιακή απόκρουση με το περίφημο «χτύπημα του σκορπιού», απέκτησε το σπίτι το 1992 σε μία από τις πιο ακριβές συνοικίες του Μεντεγίν. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, χρησιμοποιήθηκαν «μεθοδεύσεις» και πλαστές υπογραφές προκειμένου να αποκρυφθεί η πραγματική προέλευση των χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά του ακινήτου.

Όπως αναφέρει η εισαγγελία, το ακίνητο άλλαξε διαδοχικά χέρια μέχρι να καταλήξει στην ιδιοκτησία του Ιγκίτα, έναν χρόνο πριν από τον θάνατο του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών, Πάμπλο Εσκομπάρ. Έρευνα που διήρκεσε 12 χρόνια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ακίνητο είχε αρχικά αγοραστεί μέσω εταιρείας-βιτρίνας των αδελφών Ουίλιαμ και Χεράρδο Μονκάδα, μελών του καρτέλ, οι οποίοι αργότερα δολοφονήθηκαν στη φυλακή με εντολή του Εσκομπάρ.

Ο Ιγκίτα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Blu Radio της Μπογκοτά, υποστήριξε ότι πρόκειται για «καθαρή σύμπτωση» και δήλωσε πως θεωρεί τον εαυτό του «θύμα αυτών των γεγονότων». Ο πρώην τερματοφύλακας έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, διατηρεί το δικαίωμα να παραμείνει στο ακίνητο.

Ο επονομαζόμενος "El Loco" («Ο Τρελός») έγινε διάσημος για την ακροβατική απόκρουση «σκορπιός», την οποία παρουσίασε σε αγώνα της Κολομβίας με την Αγγλία το 1995.

Οι σχέσεις του με τον κόσμο των ναρκωτικών είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Το 1993 συνελήφθη έπειτα από επίσκεψή του στον Εσκομπάρ στη φυλακή, ενώ ερευνήθηκε και για τη μεσολάβησή του στην απελευθέρωση της κόρης ενός διακινητή ναρκωτικών που είχε απαχθεί από τον διαβόητο αρχηγό του καρτέλ.

Αν και είχε λάβει παράνομη αμοιβή για τη διαμεσολάβησή του, οι κατηγορίες εναντίον του αποσύρθηκαν αργότερα.

«Από τότε άρχισαν να με αποκαλούν φίλο του Πάμπλο Εσκομπάρ και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα προβλήματα μου έχει δημιουργήσει αυτό», δήλωσε ο Ιγκίτα.

Πηγή: skai.gr

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