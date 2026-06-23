Ξεκάθαρα λόγια προς τους ποδοσφαιριστές του από τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού ζήτησε να μην σπαταλούν άσκοπα χρόνο και κινήσεις οι παίκτες του στο γήπεδο. «Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή; Σας ρωτάω. Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή; Θα πρέπει να πονέσετε για να τα καταφέρετε», τόνισε σε έντονο ύφος στην ομιλία του μετά το τέλος της προπόνησης.

Λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο πόνος είναι μονόδρομος για την κορυφή και ότι ο ίδιος θέλει παίκτες μαχητές.

«Δεν θέλω να σας βλέπω ούτε μία στιγμή να σπαταλάτε άσκοπα μέσα στο παιχνίδι τον χρόνο και τις κινήσεις σας. Να πιάνετε το πόδι σας, το κεφάλι σας, να συζητάτε με τους συμπαίκτες σας, ακόμη χειρότερα. Δεν θέλω ποτέ να βλέπω την ομάδα μου να παίζει 10 εναντίον 11. Ούτε δευτερόλεπτο. Είτε παίζουμε στην Ευρώπη, είτε στην Ελλάδα, είτε στην προπόνηση.

Πονάτε και σταματάτε; Δεν σας αρέσει κάτι και σταματάτε; Όχι στην ομάδα μου. Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή; Σας ρωτάω. Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή; Θα πρέπει να πονέσετε για να τα καταφέρετε. Θα πρέπει να αποδεχθείτε τον πόνο. Θέλω μαχητές στην ομάδα μου. Κάποιες φορές θα δεχτείτε μια αγκωνιά και θα πρέπει να συνεχίσετε με πρησμένο μάτι, να δεχτείτε μια κλωτσιά και να ματώσει το πόδι σας», είπε αρχικά στους ποδοσφαιριστές του.

Κλείνοντας έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: «Ο πόνος είναι μονόδρομος για την κορυφή. Θέλω να έχω παίκτες μαχητές σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού».

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