LIVE η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη Ρομπέρτα Μέτσολα στο συνέδριο του Economist

Στην Αθήνα βρίσκεται η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα η οποία συναντάται με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου συμμετέχει στο 30ό Government Roundtable του The Economist, που διεξάγεται στην Αθήνα από τις 8 έως τις 10 Ιουλίου με θέμα «Progress in an age of upheaval: Geopolitics - Growth - Technology».

Ως επίσημη προσκεκλημένη και βασική ομιλήτρια, πραγματοποιεί συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παρακολουθήστε Live τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση:

«Όταν έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία τα συζητάμε μεταξύ μας», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο ζήτημα των F-35 στην Τουρκία. «Το σημαντικό μήνυμα που βγαίνει από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι ότι η Ευρώπη θα ξοδέψει περισσότερα στην άμυνα. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παίρνουμε στα σοβαρά την άμυνα μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.