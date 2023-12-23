Σούπερ Μπακς, καθάρισαν τους Νικς μέσα στη Νέα Υόρκη. Με πλουραλισμό στην επίθεση, πέντε διψήφιους παίκτες και τον εξαιρετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο ανάμεσα σε αυτούς, έχοντας 28 πόντους, τα «ελάφια» πέρασαν… αέρα από το «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν» επικρατώντας με το εμφατικό 130-111.



Στους 28 πόντους με 11/16 και 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ ο Γιάννης, που ήταν πρώτος σκόρερ για την ομάδα του, ενώ ακολούθησαν οι Πόρτις (23 π.), Μίντλετον (20 π.), Μπίσλεϊ (19 π.) και Λίλαρντ (19 π.)

Από τους Νικς ξεχώρισε ο Μπράνσον με 36 πόντους, ενώ 26 είχε ο Ραντλ και ο Χάρτενσταϊν ήταν «διπλός» με 12 πόντους και 13 ασίστ.



Το ματς



Με καλάθι του Γιάννη άνοιξε το σκορ για τους Μπακς, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι ως τα μισά της περιόδου όταν και τα «ελάφια» άρχισαν να ανοίγουν τη διαφορά τους. Το +6 έγινε γρήγορα +12 (22-34) και το 12λεπτο έκλεισε τελικά με την παρέα του Αντετοκούνμπο μπροστά στο σκορ με 36-27. Στα ίδια επίπεδα κινήθηκε η διαφορά στη δεύτερη περίοδο, με τους Μπακς να αρχίζουν να την ανεβάζουν στο +16 (44-60), αλλά στο τέλος να χαλαρώνουν και οι Νικς με τον Μπράνσον να βγαίνει μπροστά, κατάφεραν να κλείσουν το ημίχρονο στο -8 (54-62).



O Γιάννης μπήκε περισσότερο στην εξίσωση του σκοραρίσματος, με τους Πόρτις, Μπίσλεϊ να παίρνουν προσπάθειες επίσης, ενώ ακολουθούσαν οι Μίντλετον και Λίλαρντ, με τα «ελάφια» να… γκαζώνουν και να φτάνουν στο +13 στο φινάλε της περιόδου (87-100). Το νερό είχε μπει στ’ αυλάκι για τους Μπακς που ανέβασαν τέμπο, έφτασαν στο +22 (92-114) και στη συνέχεια έκαναν διαχείριση παίρνοντας άλλη μια νίκη στη φετινή σεζόν. Μάλιστα, με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας με 130-111.



Τα στατιστικά του αγώνα:





