ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Θα δεχτεί η ΝΔ την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη;

Την δέσμευση του να ζητήσει σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, μόλις επαναλειτουργήσει η Βουλή, επαναλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή την διαβίβαση στην Βουλή της δικογραφίας για το "έγκλημα των Τεμπών" και ρωτά την κυβέρνηση εάν αυτή την φορά θα δεχθεί.

Η ποινική δικογραφία αφορά στους: τέως υπουργό Υγείας Αθανάσιο Πλεύρη, τέως υφυπουργό μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο, τέως υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη και τέως υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Πρόκειται για την δικογραφία που είχε τεθεί στο αρχείο από την Εισαγγελέα Λάρισας και ανασύρθηκε μετά από προσφυγή συγγενών θυμάτων για το "μπάζωμα" του χώρου όπου συντελέστηκε η φονική σύγκρουση των τρένων".

Εξαπολύοντας τα βέλη του κατά του πρωθυπουργού υποστηρίζει: "Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ βρίσκονται ξανά μπροστά στον εφιάλτη που προσπαθούν να ξορκίσουν απαγορεύοντας ακόμη και την αναφορά της λέξης ‘Τέμπη' στα ΜΜΕ".

Διαβεβαιώνει ότι "ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα δώσει μάχη για να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη εκείνοι που διέταξαν την αλλοίωση των αποδεικτικών στοιχείων και τη συγκάλυψη του εγκλήματος. Ενημερώνουμε τον κ. Μητσοτάκη ότι ο εφιάλτης του - δυστυχώς έτσι βλέπει την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση Δικαιοσύνης - θα συνεχιστεί".

Κλείνοντας ρωτά: "Όπως έχουμε ήδη δηλώσει και δεσμευθεί, θα καταθέσουμε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής αμέσως μόλις επαναλειτουργήσει η Βουλή. Θα την δεχτεί αυτή τη φορά η ΝΔ; Οι μάσκες πέφτουν κ. Μητσοτάκη, αργά ή γρήγορα η αλήθεια θα λάμψει!".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.