Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για «την ενίσχυση της προστασίας το καταναλωτή και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης καταψήφισαν, εκτός των Σπαρτιατών που δήλωσαν «παρών».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, υποστήριξε ότι η νέα νομοθετική πρωτοβουλία περιλαμβάνει μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα με στόχο να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του το πρόβλημα του πληθωρισμού, της αισχροκέρδειας και των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά, να προστατευτούν οι καταναλωτές από την ακρίβεια, να ενισχυθεί η διαφάνεια, να διευκολυνθούν οι επενδύσεις και να ενισχυθούν περαιτέρω οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Από την πλευρά τους όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για πρόχειρα και αποσπασματικά μέτρα που στο μόνο που βοηθούν είναι να αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα υπερκέρδη των πολυεθνικών σε βάρος των ελλήνων καταναλωτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

