Την αποχώρησή του από τον Βόλο στο τέλος της σεζόν, ό,τι και να γίνει ως το τέλος του πρωταθλήματος, προανήγγειλε με ανάρτησή του στο Facebook ο Αχιλλέας Μπέος.

Ο ιδιοκτήτης της θεσσαλικής ΠΑΕ και δήμαρχος της ομώνυμης πόλης ξεκαθάρισε ότι δεν θα συνεχίσει να έχει τα ηνία της ομάδας το καλοκαίρι, αφήνοντας, μάλιστα, αιχμές, τονίζοντας: «Η ομάδα δεν αγκαλιάστηκε, δεν στηρίχτηκε όσο έπρεπε και όσο της αξίζει, από τον φίλαθλο κόσμο του Βόλου. Οι λόγοι, λίγο έως πολύ, είναι γνωστοί και δεν είναι της παρούσης να αναλυθούν. Αναμφίβολα η μιζέρια και η μικροψυχία μιας μερίδας επαγγελματιών παραγόντων της πόλης διαδραμάτισαν άκρως αρνητικό ρόλο».

Και προσθέτει μεταξύ άλλων: «Απόφασή μου είναι να την παραχωρήσω πεντακάθαρη οικονομικά σε όποιον εκδηλώσει ενδιαφέρον να ηγηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, δυστυχώς, η ομάδα θα διαλυθεί και μια ιστορική ευκαιρία για την πόλη να αποκτήσει ένα ισχυρό ποδοσφαιρικό σύλλογο, πραγματικό πρεσβευτή της, θα χαθεί δια παντός».

Θυμίζουμε, τον περασμένο Δεκέμβριο έγινε γνωστό το ενδιαφέρον του Ατζούν για την προεδρία του Βόλου, όπως είχε επιβεβαιώσει ο ίδιος ο Αχιλλέας Μπέος. Ωστόσο, συμφωνία, προκειμένου να αναλάβει την ομάδα ο Τούρκος επιχειρηματίας, δεν υπήρξε και ούτε φαίνεται πως θα υπάρξει…

Η ανάρτησή του

