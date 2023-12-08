Αντσελότι για Σαουδική Αραβία: «Δεν έχω ανάγκη τα λεφτά, έχω άλλο σχέδιο στο μυαλό μου»

Την απάντησή του σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν θα πήγαινε να προπονήσει ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, έδωσε ο Κάρλο Αντσελότι!



Ο πολύπειρος Ιταλός προπονητής, του οποίου το συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, αναφέρθηκε με χιούμορ στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ότι δεν έχει ποτέ κάποια απόφαση βασισμένος στο οικονομικό.

Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα πήγαινε στην αραβική χώρα αν του προσφέρονταν ένα συμβόλαιο 500 εκατ. ευρώ, εκείνος απάντησε: «Αν μου πρόσφεραν 500 εκατ. ευρώ, δεν θα χρειαζόταν καν να κλείσω πτήση. Θα πήγαινα με τα πόδια. Αστειεύομαι. Δεν χρειάζομαι τα λεφτά, έχω αρκετά. Απλώς θέλω να αισθάνομαι όμορφα. Ο κόσμος αλλάζει και θα συνεχίσει να αλλάζει. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου κανείς από τη Σαουδική Αραβία. Έχω άλλο σχέδιο στο μυαλό μου, το οποίο δεν περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία. Ποτέ δεν πήρα κάποια απόφαση βασισμένος στο οικονομικό».

🇸🇦 ¿Si me iría a Arabia por 500 millones?



🤣 "Ni reservo el vuelo. Me iría andando".



🗣 Ancelotti desata las risas en la sala de prensa. pic.twitter.com/39As25e50V — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 8, 2023

