Μπάσκετ-Euroleague: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 82-65 στο ΟΑΚΑ

Έκαμψε την αντίσταση του Ερυθρού Αστέρα στο «καυτό» ΟΑΚΑ, κλείνοντας ιδανικά το 2023 στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός AKTOR!

Οι «πράσινοι» επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους κόντρα στην ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, έπαιξαν πολύ καλή άμυνα και είχαν τον έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, πανηγυρίζοντας τελικά τη νίκη (82-65), η οποία ήταν η τέταρτη συνεχόμενή τους στη διοργάνωση!

Έτσι, ο Παναθηναϊκός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 10-7, παραμένοντας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, πριν ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2023 την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν θα φιλοξενηθεί από το Μαρούσι για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Basket League!

Κορυφαίοι για τους νικητές, για τους οποίους δεν σκόραραν μόνο οι Μπαλτσερόφσκι και Μαντζούκας, ήταν οι Μήτογλου (15π, 5 ριμπ), Γκραντ (14π με 2/3 τρίποντα) και Λεσόρ (13π, 4 ριμπ), ενώ για τον Ερυθρό Αστέρα, οποίος έπεσε στο 6-11, ξεχώρισαν Μπολομπόι (15π, 5 ριμπ), Νέντοβιτς (15π) και Μίτροβιτς (12π, 6 ριμπ).

Το ματς

Με τους Σλούκα, Ναν, Γκριγκόνις, Μήτογλου και Λεσόρ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Αταμάν, αντικαθιστώντας όμως τον Λιθουανό με τον Καλαϊτζάκη, δευτερόλεπτα μετά την έναρξη, ενώ ο Σφαιρόπουλος επέλεξε για την αρχική πεντάδα του τους Τεόντοσιτς, Λάζιτς, Χάνγκα, Μίτροβιτς και Μπολομπόι. Νευρικές οι δύο ομάδες στα τρία πρώτα λεπτά, σκόραραν από δύο πόντους και είχαν από 0/3 τρίποντα, πριν ο Μπολομπόι ευστοχήσει από μακριά, βάζοντας μπροστά τους φιλοξενούμενους με 5-2. Ο Χάνγκα σκόραρε με δύσκολο λέι απ για το 4-7, πριν ο Παναθηναϊκός απαντήσει με σερί 7-0, παίρνοντας το πρώτο του προβάδισμα στο ματς (11-7). Οι «πράσινοι» χτυπούσαν τους αντιπάλους τους στο ζωγραφιστό με πρωταγωνιστή τον Λεσόρ, παίρνοντας τα φάουλ, πηγαίνοντας στις βολές και κλείνοντας την πρώτη περίοδο όντας μπροστά με 20-17.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Βιλντόσα να σκοράρει τους πρώτους του πόντους και τον Γκραντ να διαμορφώνει με step-back τρίποντο το 25-19, ενώ στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έφτιαξαν μικρό σερί 6-2, μειώνοντας στο καλάθι (27-25), χάρη σε ένα τρίποντο του Νέντοβιτς. Οι γηπεδούχοι πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά με +7 (34-27) με ένα μεγάλο τρίποντο του Σλούκα, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 38-31, με τον Παναθηναϊκό να εκμεταλλεύεται την πολύ καλή αμυντική του λειτουργία και τα 9 επιθετικά του ριμπάουντ, έχοντας για κορυφαίους τους Γκραντ (8π) και Λεσόρ (7π).

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από τα αποδυτήρια παίρνοντας για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (44-33), χάρη σε συνεχόμενα τρίποντα από Σλούκα και Γκριγκόνις, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας μείωσε σε 44-39 με 5 διαδοχικούς πόντους του Μπολομπόι και δίποντο του Ντος Σάντος. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι παρέμειναν συγκεντρωμένοι, επιστρέφοντας στο +8 (50-42) και φτιάχνοντας ξανά διψήφια υπέρ τους διαφορά (55-44), χάρη σε πέντε συνεχόμενους πόντους του Μήτογλου. Ο Μπολομπόι συνέχισε να δίνει λύσεις στην επίθεση των «ερυθρόλευκων», καρφώνοντας για το 57-50, πριν οι Ναν και Αντετοκούνμπο διαμορφώσουν το 61-50 με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος!

Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε συγκεντρωμένος και στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τους Αντετοκούνμπο και Ερναγκόμεθ να σκοράρουν με εντυπωσιακά καρφώματα για το 65-52! Ο Ερυθρός Αστέρας επιχείρησε την τελική του αντεπίθεση, μειώνοντας σε 67-59 με τρίποντο του δραστήριου Ντος Σάντος, αλλά οι «πράσινοι» τελικά δεν ανησύχησαν, αφού οι Μήτογλου, Γκραντ και Λεσόρ συνέχισαν να πρωταγωνιστούν επιθετικά, επαναφέροντας την ομάδα τους στο +14 (75-61). Σε εκείνο το σημείο ουσιαστικά κρίθηκε και ο νικητής, με τον Παναθηναϊκό να πανηγυρίζει την άνετη νίκη στο φινάλε, με 82-65, ενώ πλέον περιμένει την διαβολοβδομάδα, όταν θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας Μπασκόνια και Βαλένθια.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 38-31, 61-50, 82-65

