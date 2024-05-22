Στη στήριξη των φιλάθλων, στο δεύτερο Final Four της καριέρας του και στην μάχη με την Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό(24/5 22:00) στάθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το Βερολίνο ενόψει του Final Four της Euroleague.



Αναλυτικά όσα δήλωσε ο «ψηλός» του Ολυμπιακού:



Για τη δεύτερη συμμετοχή του σε Final Four: «Είναι η δεύτερη φορά που θα παίξω στο Final Four με τον Ολυμπιακό, ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι διαφορετικό από την τελευταία φορά. Θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένας σκληρός δρόμος για να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αλλά πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».



Για τις μάχες με τους σέντερ της Ρεάλ: «Η Ρεάλ έχει σπουδαίους σέντερ, έχει σπουδαίους παίκτες. Είναι γεμάτοι σε όλες τις θέσεις, έχουν μεγάλο βάθος. Για αυτό και παίζουν έτσι φέτος. Έπαιζαν το καλύτερο μπάσκετ και τους δίνω όλα τα credits. Όλοι πρέπει να παίξουμε πάνω από τα όρια μας για να τους κερδίσουμε, όχι μόνο οι σέντερ».



Για τους φίλους του Ολυμπιακού, που θα είναι πάνω από 4.000: «Δεν περίμενα έναν τόσο μεγάλο αριθμό. Θέλω να πω στους φιλάθλους μας ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή τους όλη τη σεζόν, που έδειξαν πόσο πιστεύουν σε εμάς, αφού πήραν εισιτήρια πολύ νωρίτερα για το Final Four. Είμαι ευγνώμων. Ελπίζω ότι φέτος θα τους κάνουμε πιο περήφανους από πέρυσι».



Για το αν χρειάζονται τύχη στο Final Four: «Όταν παίζεις στο Final Four χρειάζεσαι τα πάντα. Χρειάζεσαι τύχη, κάτι που το είδαμε και πέρυσι. Όχι μόνο πέρυσι. Στο παρελθόν έχουμε δει ότι πολλά παιχνίδια κρίθηκαν από το τελευταίο σουτ. Χρειάζεσαι τύχη, χρειάζεσαι καλή προετοιμασία και συγκέντρωση για να γίνεις πρωταθλητής».

