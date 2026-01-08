Πότε θα κάνει ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό ο Τάιρικ Τζόουνς;

Η ερώτηση αυτή τέθηκε στον Γιώργο Μπαρτζώκα στη σημερινή media day των ερυθρολεύκων ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Μπάγερν με τον τεχνικό των ερυθρολεύκων να μην δίνει -με βάσει τα όσα είπε- πολλές πιθανότητες για να αγωνιστεί κόντρα στους Γερμανούς.

«Το πλάνο μας είναι ότι επειδή δεν είναι ίδια κατάσταση με τον Μόρις, έπαιζε κανονικά παιχνίδια και έκανε προπονήσεις βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Θέλουμε να μπει όσο νωρίτερα γίνεται, αλλά δεν θέλουμε να δημιουργηθεί πρόβλημα στη χημεία μας. Μια ιδανική κατάσταση θα έλεγα θα ήταν να παίξει με την Καρδίτσα, αλλά θα σας ενημερώσει η ομάδα μέρα με τη μέρα», ανέφερε ο Μπαρτζώκας.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την αυριανή αναμέτρηση στην οποία ξεκαθάρισε ότι θα είναι παρών ο Μιλουτίνοφ και εκτίμησε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.

«Γυρίζει ο Μιλουτίνοφ οι υπόλοιποι έχουν μπει σε κανονικές προπονήσεις και θα αποφασίσουμε αύριο ποιοι θα παίξουν. Ο Τζόουνς θα κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση. Αμφίβολος και ο Νιλικίνα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του για:

Το πλάνο για την Μπάγερν:

«Παίζει καλά. Έχει αλλάξει φιλοσοφία. Έχει δύο ψηλούς που είναι καλοί αμυντικοί και mobile και έχει σαν ομάδα άλλη εικόνα. Ο προπονητής είναι πολύ έμπειρος, προέρχονται από νίκη και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εύκολο. Δεν πρέπει να υποτιμάς κανέναν γιατί ετσί θα έρθουν καλά αποτελέσματα. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι».

Για την επιστροφή των τραυματιών και τα νέα δεδομένα στο ρόστερ:

«Κανένας προποβητης δεν θέλει να μπαίνουν και να βγαίνουν παίκτες. Το ρόστερ μας είναι αξιόλογο. Θέλουμε πολλή δουλειά. Καλύτερα να κοιτάμε τι θα κάνουμε αύριο και μετά θα διαχειριστούμε τι θα κάνουμε μέρα. Νιώθω ότι έχουμε πολύ καλό ρόστερ και καλό υλικό με παίκτες που θέλουν να παίξουν τι μπάσκετ μας. Όταν είναι πολλοί οι παίκτες μειώνονται τα λεπτά συμμετοχής. Όλοι θα έχουν χρόνο συμμετοχής και θα είναι σημαντικοί».

Για την αισιοδοξία που υπάρχει πλέον μετά από μια περίοδο προβληματισμού:

«Είμαι Έλληνας και ξέρω τη νοοτροπία των Ελλήνων. Και οι Ολυμπιακοί είναι ακόμα πιο έντονοι. Αν ήμουν ξένος δεν θα διάβαζα. Κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να επηρεαζόμαστε».

