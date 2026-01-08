Ένα πολύ σκληρό φάουλ από τον Ντρέιμοντ Γκριν που δεν χρεώθηκε ως αντιαθλητικό ήταν η αφορμή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μιλήσει για τη διαιτησία μετά την ήττα των Μπακς από τους Γουόριορς.

«Πιστεύω πως οι διαιτητές είναι άνθρωποι και θα χάσουν φάσεις. Και είναι εντάξει. Δεν είμαι από τους παίκτες που αντιδρούν πολύ ή εκφράζουν συναισθήματα όταν δεν παίρνουν ένα σφύριγμα. Προφανώς, όλοι έχουν μάτια και άποψη για αυτή τη φάση, αλλά και για το πώς μας σφυρίζουν όχι τώρα, αλλά εδώ και δύο χρόνια. Αλλά όπως είπα, είναι άνθρωποι και θα κάνουν λάθη. Το πιο σημαντικό είναι η σχέση παίκτη και διαιτητή. Όταν παρακολουθούσα στην Ελλάδα αγώνες ΝΒΑ, έβλεπα μεγάλους παίκτες να προσεγγίζουν τους διαιτητές και να συζητούν. Ένιωθαν άνετα να το κάνουν. Όταν ένας παίκτης παίζει σωστά και δεν γκρινιάζει και πάει και τους λέει ‘αυτή τη φάση ίσως έπρεπε να την εξετάσετε’, τότε ίσως πρέπει να το κάνουν. Υπάρχουν άλλοι που γκρινιάζουν και φωνάζουν συνέχεια στους διαιτητές και αυτοί αποκτούν… ανοσία σε αυτό. Αν εγώ φωνάξω, θα εκπλαγούν και θα μου δώσουν τεχνική ποινή», τόνισε.

«Παίζω πολύ με επαφές και δεν προσπαθώ να εκμαιεύσω σφυρίγματα. Προσπαθώ να παίζω καθαρά, δεν κάνω flopping και αν πέσω κάτω, κάποιος με έχει σπρώξει ή με έχει χτυπήσει. Μου λένε πολλοί πως σε αντιμετωπίζουν σαν τον Σακίλ, σου κάνουν φάουλ και δεν σφυρίζουν τίποτα. Όμως δεν με πειράζει. Μου αρέσει να παίζω έτσι. Και δεν είναι οι διαιτητές ο λόγος που χάσαμε. Οι Γουόριορς έπαιξαν καλύτερα από μας», πρόσθεσε.

Όσο για την εικόνα των Μπακς ανέφερε: «Είμαστε πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε σαν ομάδα. Είμαστε στο 7-3 στα τελευταία δέκα παιχνίδια. Θα πρέπει να έχουμε πιο καθαρό μυαλό στο τέλος. Πρέπει να βελτιωθούμε και μπορούμε να βελτιωθούμε. Θα πρέπει να πιστέψουμε ότι μπορούμε να γίνουμε μια σπουδαία ιστορία επιστροφής. Ότι είμαστε καλή ομάδα και μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες. Δεν είμαστε η ομάδα του 2019/20, που κερδίζαμε τους πάντες με διαφορά, αλλά μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε όλους».

