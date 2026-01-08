Καλά είναι τα μαντάτα τα οποία έρχονται από την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει του αυριανού αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου.
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και προπονείται κανονικά, όπως και ο Ταϊρίκ Τζόουνς ο οποίος έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις.
Αυτό σημαίνει ότι οι ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν με τον Σέρβο σέντερ, την στιγμή που ο νεοαποκτηθείς Αμερικανός σέντερ είναι πολύ πιθανό να κάνει ντεμπούτο.
Ακόμη τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα για τους άλλους παίκτες που ήταν απόντες στον τελευταίο αγώνα. Έτσι αύριο θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή των Γουόρντ και Νιλικίνα, ενώ υπάρχουν και βάσιμες ελπίδες να είναι έτοιμος και ο Μακ Κίσικ μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θυμίζουμε ότι το ματς είναι προγραμματισμένο για αύριο στις 21:15 στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Euroleague.
