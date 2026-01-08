O bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στους εντός έδρας αγώνες των «αιωνίων» για τη Euroleague

Αγώνες εντός έδρας με ζητούμενο την επιστροφή στις νίκες για τους δύο «αιώνιους» στην Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 είναι εκεί.

Την Πέμπτη (08/01) στις 21:15, ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την ιταλική Βίρτους Μπολόνια, ψάχνοντας αντίδραση μετά τις δύο εντός έδρας ήττες. Στην περιγραφή από το «Telecom Center», o Γιώργος Πετρίδης.

Την Παρασκευή (09/01) την ίδια ώρα, τη σκυτάλη παίρνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου. Τις προσπάθειες των ερυθρολεύκων απέναντι στους Βαυαρούς μεταδίδει από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.

Μετά το τέλος των παιχνιδιών, σειρά έχουν τα σχόλια των δημοσιογράφων του σταθμού, ενώ μετά τις 12 τα μεσάνυχτα ο λόγος περνά στους ακροατές.

