Παρελθόν από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα αναμένεται να αποτελέσει ο Τσάβι στο τέλος της σεζόν, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος το προηγούμενο διάστημα μετά την εντός έδρας από τη Βιγιαρεάλ με 5-3 (27/01).

Παρόλα αυτά στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (03/03, 22:00), ο Ισπανός τεχνικός ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο πως ο Ζοάν Λαπόρτα του έχει ζητήσει να μείνει ακόμη ένα χρόνο στους «μπλαουγκράνα».

Ωστόσο, ο Τσάβι ήταν ξεκάθαρος λέγοντας πως: «Δεν υπάρχει αλλαγή στην απόφασή μου, ακόμη κι αν ο σύλλογος δεν βρει τον κατάλληλο προπονητή για τη νέα σεζόν».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.