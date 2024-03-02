Λογαριασμός
Ξεκάθαρος ο Τσάβι: «Ακόμη κι αν η Μπαρτσελόνα δεν βρει τον διάδοχό μου, εγώ δεν θα παραμείνω»

Κατηγορηματικός για την απόφασή του να αποχωρήσει από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα είναι ο Τσάβι

Τσάβι

Παρελθόν από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα αναμένεται να αποτελέσει ο Τσάβι στο τέλος της σεζόν, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος το προηγούμενο διάστημα μετά την εντός έδρας από τη Βιγιαρεάλ με 5-3 (27/01).

Παρόλα αυτά στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (03/03, 22:00), ο Ισπανός τεχνικός ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο πως ο Ζοάν Λαπόρτα του έχει ζητήσει να μείνει ακόμη ένα χρόνο στους «μπλαουγκράνα».

Ωστόσο, ο Τσάβι ήταν ξεκάθαρος λέγοντας πως: «Δεν υπάρχει αλλαγή στην απόφασή μου, ακόμη κι αν ο σύλλογος δεν βρει τον κατάλληλο προπονητή για τη νέα σεζόν».

Πηγή: sport-fm.gr

