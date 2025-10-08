Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπαρτσελόνα: Αρνήθηκε να δώσει το γήπεδό της για προπόνηση στη Χάποελ Ιερουσαλήμ

Οι Ισραηλινοί αιτήθηκαν το κλειστό γυμναστήριο της Μπάρτσα, "Palau Blaugrana", για να προπονηθούν, αλλά οι Καταλανοί δεν τους έκαναν τη χάρη

Παλάου Μπλαουγκράνα

Αρνήθηκε τη φιλοξενία της Χάποελ Ιερουσαλήμ για προπόνηση η Μπαρτσελόνα.

Ενόψει της αναμέτρησης με τη Μανρέσα για το EuroCup (όπου θεωρείται δεδομένο πώς θα υπάρξουν διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις), οι Ισραηλινοί διαμένουν στη Βαρκελώνη.
Το αίτημά τους ωστόσο να χρησιμοποιήσουν το «Palau Blaugrana» για να γυμναστούν το πρωί της Τετάρτης πριν τον αγώνα δεν έγινε δεκτό από τον σύλλογο της Καταλονίας.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπάσκετ Μπαρτσελόνα Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark