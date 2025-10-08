Αρνήθηκε τη φιλοξενία της Χάποελ Ιερουσαλήμ για προπόνηση η Μπαρτσελόνα.

Ενόψει της αναμέτρησης με τη Μανρέσα για το EuroCup (όπου θεωρείται δεδομένο πώς θα υπάρξουν διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις), οι Ισραηλινοί διαμένουν στη Βαρκελώνη.

Το αίτημά τους ωστόσο να χρησιμοποιήσουν το «Palau Blaugrana» για να γυμναστούν το πρωί της Τετάρτης πριν τον αγώνα δεν έγινε δεκτό από τον σύλλογο της Καταλονίας.

