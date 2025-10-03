Euroleague: Η Μπαρτσελόνα πιο έτοιμη, νίκησε 96-103 τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ στο ΟΑΚΑ

Πανέτοιμη να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο «καυτό» ΟΑΚΑ εμφανίστηκε η Μπαρτσελόνα και επικράτησε της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, με 96-103 για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague.

Η ελληνική ομάδα είχε αρκετούς παίκτες σε κακή μέρα και η Μπάρτσα το εκμεταλλεύτηκε, έχοντας από την πλευρά της πολλούς σε εξαιρετική κατάσταση. Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό ο Χουάνσο Ερναντγκόμεθ σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του με τα «πράσινα», καθώς πέτυχε 27 πόντους, είχε 8 ριμπάουντ (5 επιθετικά) και δύο κλεψίματα. Καλός ήταν και ο Σλούκας με 18 πόντους, 11 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, ο Ναν κυμάνθηκε σε χαμηλά στάνταρ απόδοσης, ενώ απογοήτευσαν για όσο έπαιξαν οι Ρογκαβόπουλος, Σορτς και Χολμς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τρίποντο του Κλάιμπερν (0-3), πριν ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ σκοράρει από κοντά για το 0-5. Ο Σενγκέλια έγραψε το 0-8 με δικό του μακρινό σουτ, αναγκάζοντας τον Αταμάν να πάρει από νωρίς τάιμ άουτ. Παρά τις τέσσερις αλλαγές του Τούρκου, η Μπαρτσελόνα βρήκε κι άλλο τρίποντο με τον Γουίλι για το 0-11. Μετά από 3,5 λεπτά χωρίς πόντο, Ναν και Όσμαν έδωσαν τις πρώτες λύσεις για το 4-11. Ο Γιούρτσεβεν ξεσήκωσε το γήπεδο με άλει ουπ κάρφωμα, ενώ ο Όσμαν πήρε την ασίστ του Σλούκα και τέλειωσε τη φάση για το 8-11. Ο Χουάντσο ευστόχησε στο πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού και ισοφάρισε (11-11), με τον Κέιλ να απαντά για τους φιλοξενούμενους γράφοντας το 13-14. Λαπροβίτολα και Ναν αντάλλαξαν καλάθια (15-18), με τον Νόρις να ευστοχεί σε μακρινό σουτ για το 15-21. Η πρώτη περίοδος έληξε με το 17-26 υπέρ της Μπαρτσελόνα.

Το δεύτερο δεκάλεπτο άρχισε με το πρώτο καλάθι του Σορτς με την πράσινη φανέλα, με τον Αμερικανό να παίρνει και το φάουλ γράφοντας το 20-26. Ο Χολμς πήρε δύο βολές και τις έβαλε αμφότερες (22-26), με τον Γκραντ να μειώνει ακόμη περισσότερο από κοντά, γράφοντας το 24-26. Ο Κλάιμπερν και ο Βέσελι έδωσαν λύσεις στην Μπαρτσελόνα (26-30), με τον Χουάντσο να φέρνει τον Παναθηναϊκό στον πόντο με εύστοχο μακρινό σουτ (29-30). Σενγκέλια και Μήτογλου αντάλλαξαν τρίποντα (32-33), με τον Γκραντ να παίρνει έξυπνα τρεις βολές και να τις βάζει για το 35-33. Οι Καταλανοί αντέδρασαν με κάρφωμα του Σενγκέλια και καλάθι του Κλάιμπερν μετά από επιθετικό ριμπάουντ, ανακτώντας το προβάδισμα (35-38). Ο Πάντερ πέτυχε δύσκολο γκολ φάουλ (35-41), με τον Χουάντσο να απαντά με τρίποντο, πριν δύο βολές του Σλούκα γράψουν το 40-41. Κλάιμπερν και Σενγκέλια αποκατέστησαν μία διαφορά για την Μπαρτσελόνα (40-45), με τον Λαπροβίτολα να βάζει τρίποντο για το 40-49. Ο Χουάντσο έριξε λίγο τη διαφορά με φόλοου (44-51), με μία βολή του Όσμαν να διαμορφώνει το 45-51 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πάντερ πήρε τρεις βολές και τις έβαλε για το 45-54. Ο Σλούκας και ο Όσμαν κράτησαν κοντά τον Παναθηναϊκό παρά το τρίποντο του Κλάιμπερν (50-59), με τον Γουίλι να ευστοχεί σε δύο βολές για το 50-61. Ο Γκραντ απάντησε με λέι απ (52-61), όμως ο Ερνανγκόμεθ ξαναπήγε στη γραμμή και ήταν ξανά άψογος για το 52-63. Ο Ναν επέστρεψε στο παρκέ μετά από ώρα και σκόραρε αμέσως με φλόουτερ (54-63), όμως ο Λαπροβίτολα του απάντησε με τρίποντο για το 54-66. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με δύο βολές του Σλούκα, που έβγαλε μία εντυπωσιακή άμυνα η οποία οδήγησε στο καλάθι του Μήτογλου για το 58-66. Ο Σενγκέλια έδωσε λύση με γκολ φάουλ (58-69), με τον Σλούκα να κλέβει και να σκοράρει για το 62-71. Ο Μπριθουέλα έβαλε μεγάλο τρίποντο (64-74), με τους Ναν και Σορτς να ρίχνουν τη διαφορά στο 67-75. Ο Χουάντσο έκλεψε και σκόραρε με λέι απ, διαμορφώνοντας το 69-75 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε δυναμικά και ανέβασε τη διαφορά στο +12 με τρίποντα του Πάντερ και του Κλάιμπερν (69-81). Ο Πάντερ έβαλε ακόμη ένα (69-84), με τον Γιούρτσεβεν να δίνει λύση με κάρφωμα για το 71-84. Ο Κλάιμπερν ανέβασε κι άλλο τη διαφορά για τους Καταλανούς (71-87), με τον Χουάντσο να δίνει λύση με λέι απ για το 73-87. Ο Γκραντ μείωσε με τρίποντο από τη γωνία (76-87), πριν ο Χουάντσο βάλει δύο βολές για το 78-88. Ο Ισπανός πέτυχε γκολ φάουλ αλλά έχασε τη βολή (80-88), με τον Λαπροβίτολα να βάζει τρίποντο-μαχαιριά για το 80-91. Ένα ακόμη χαμένο αμυντικό ριμπάουντ έφερε το καλάθι του Βέσελι (82-93), με τον Μήτογλου να ευστοχεί σε τρίποντο αλλά τον Λαπροβίτολα να απαντά για το 85-96. Τελικά, ο Κλάιμπερν έβαλε το σουτ που τέλειωσε το ματς για τους Καταλανούς, γράφοντας το 88-99 για τον τελικό θρίαμβο της Μπαρτσελόνα.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 45-51, 69-75, 96-103

