Μπαρτομέου: Ο πρώην πρόεδρος Μπαρτσελόνα κατηγορείται για «κατάχρηση εξουσίας»

Ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουσέπ Μαρία Μπαρτομέου, κατηγορείται από τη δικαιοσύνη της Ισπανίας για κατάχρηση εξουσίας και αθέμιτη διαχείριση κατά τη διάρκεια των έξι ετών που βρέθηκε στην ηγεσία του καταλανικού συλλόγου, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (30/9) από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του Τύπου.

Ο Μπαρτομέου, πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» την περίοδο 2014-2020, θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις ενώπιον δικαστή για κρυφές προμήθειες που δόθηκαν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, κυρίως στη μεταγραφή του Βραζιλιάνου εξτρέμ της Μπορντό, Μάλκομ, ο οποίος αποκτήθηκε το 2018 για πάνω από 40 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που συμβουλεύτηκε το AFP, η εισαγγελία κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο της Μπαρτσελόνα για αθέμιτη διαχείριση και για το ότι «προκάλεσε ζημία» στον σύλλογο «παραλείποντας τα καθήκοντα επιμέλειας και πίστης» που συνεπάγονταν η θέση του.

Η εισαγγελία αναφέρει ότι εξετάζει ιδιαιτέρως διάφορες αδικαιολόγητες οικονομικές συναλλαγές, ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ανακοίνωση που μεταβιβάστηκε σε αρκετά ΜΜΕ, οι δικηγόροι του Μπαρτομέου παραδέχονται ότι εκείνος μπορεί να έκανε «λάθη», αλλά καταγγέλλουν τις τέσσερις «πρωτοφανείς» διαδικασίες που εκκρεμούν εις βάρος του, «χωρίς απόδειξη» ότι ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα αποκόμισε «οικονομικό όφελος» από κάποια εξ αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

