Η UEFA το αποδέχθηκε: Και επίσημα το Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα θα διεξαχθεί στο... Μαϊάμι

Το ποδόσφαιρο χρόνο με το χρόνο αλλάζει και αυτό το βλέπουμε να γίνεται όλο και πιο έντονα. Στα πλαίσια του πρωταθλήματος Ισπανίας, η La Liga είχε κάνει επίσημο αίτημα προς την UEFA, η αναμέτρηση ανάμεσα στη Βιγιαρεάλ και την Μπαρτσελόνα να μην διεξαχθεί εντός της Ισπανίας, αλλά στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Οι δύο ομάδες είχαν έρθει σε συμφωνία για να αναμετρηθούν στο Μαϊάμι, σε μία πρωτοποριακή κίνηση, με σκοπό σαφώς την αύξηση των εσόδων.

Για να γίνει πράξη όμως αυτό το εγχείρημα, χρειαζόταν η σύμφωνη γνώμη και της ίδιας της UEFA. Τελικά το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό, με την UEFA βέβαια να τονίζει και να υπογραμμίζει πως αυτό είναι έναν μεμονωμένο περιστατικό, ώστε να μην πάρουν... αέρα και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, ζητώντας επίσης τα παιχνίδια τους να γίνονται χιλιόμετρα μακριά από το προβλεπόμενο.

