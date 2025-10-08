Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στα μεγάλα ματς των ελληνικών ομάδων στην Euroleague

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR και Ολυμπιακός παίρνουν και πάλι θέσεις μάχης για την 3η αγωνιστική της Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης!

Αρχίζουμε την Πέμπτη (9/10), στις 21:30, από την Βιτόρια, όπου οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν φιλοξενούνται από την Μπασκόνια, με στόχο το πρώτο τους διπλό στην διοργάνωση. Στην περιγραφή από την «Φερνάντο Μπουέσα αρένα» ο Γιώργος Πετρίδης.

Την Παρασκευή (10/10) στις 21:15 είναι η ώρα των «ερυθρολεύκων» οι οποίοι υποδέχονται τη νεοφώτιστη Ντουμπάι BC, ψάχνοντας άλλη μία νίκη, αυτή τη φορά μπροστά στο κοινό τους. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα μεταφέρει από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.

Μετά τη λήξη των αγώνων, όπως πάντα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και να δώσουμε ασίστ στους ακροατές.

Μπασκόνια-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC.

Τα μεγάλα ματς της Euroleague παίζονται εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

