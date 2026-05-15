Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο ανακοίνωσε την αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Ρούντι Γκαρσιά επέλεξε όλες τις… παλιοσειρές στην αποστολή του Βελγίου για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στην 26άδα που ανακοινώθηκε βρίσκονται τα ονόματα των Κέβιν Ντε Μπρόινε, Ρομέλου Λουκάκου, Τιμπό Κουρτουά και Αξέλ Βίτσελ, που ετοιμάζονται πλέον για την τέταρτη παρουσία τους σε Μουντιάλ. Ο επιθετικός της Άρσεναλ, Λεάντρο Τροσάρ, και ο εξτρέμ της Μάντσεστερ Σίτι, Ζερεμί Ντοκού, είναι δύο ακόμη ονόματα που ξεχωρίζουν, εκτός έμεινε ο Λοΐς Οπέντα της Γιουβέντους.

Το Βέλγιο ξεκινά την πορεία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο στον Όμιλο G εναντίον της Αιγύπτου στις 15 Ιουνίου, πριν αντιμετωπίσει το Ιράν έξι ημέρες αργότερα και τη Νέα Ζηλανδία στις 27 Ιουνίου.

Τερματοφύλακες: Τιμπό Κουρτουά, Σενέ Λάμενς, Μάικ Πέντερς.

Αμυντικοί: Τίμοθι Καστάνιε, Ζένο Ντεμπάστ, Μαξίμ ντε Κουπιέ, Κόνι ντε Βίντερ, Μπράντον Μεσέλ, Τόμας Μενιέ, Νέιθαν Ενγκόι, Χοακίν Σέις, Άρθουρ Τεατέ.

Μέσοι: Κέβιν ντε Μπρόινε, Αμαντού Ονανά, Νίκολας Ράσκιν, Γιούρι Τίλεμανς, Χανς Βανάκεν, Άξελ Βίτσελ.

Επιθετικοί: Σαρλ Ντε Κέτελαρ, Ζερεμί Ντοκού, Ματίας Φερνάντες-Πάρντο, Ρομέλου Λουκάκου, Ντόντι Λουκεμπάκιο, Ντιέγκο Μορέιρα, Αλέξις Σελεμέκερς, Λεάντρο Τροσάρ.

