Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υπερασπίστηκε δημόσια τον Λαμίν Γιαμάλ, μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε από το Ισραήλ επειδή ανήρτησε παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Μπαρτσελόνα.

«Όσοι πιστεύουν ότι το να κυματίζεις τη σημαία ενός κράτους είναι «υποκίνηση μίσους», είτε έχουν χάσει τα λογικά τους είτε έχουν τυφλωθεί από την ίδια τους την ντροπή», έγραψε στο X p Πέδρο Σάντσεθ. «Ο Λαμίν μόλις εξέφρασε την αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη που νιώθουν εκατομμύρια Ισπανοί. Ένας ακόμη λόγος για να είμαστε περήφανοι γι' αυτόν», πρόσθεσε.

Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es “incitar al odio”, o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia.



Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 14, 2026

Η τοποθέτησή του ήρθε μετά την αντίδραση του υπουργού Αμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ο οποίος κατηγόρησε τον ποδοσφαιριστή ότι «υποκινεί βία εναντίον του Ισραήλ και καλλιεργεί μίσος, ενώ οι στρατιώτες μας μάχονται την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς».

