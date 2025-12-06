Το καλοκαίρι του 2026 θα έχει μπάλα. Ναι, πιο αργά από το συνηθισμένο. Ναι, με την ανάγκη για καφέδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και ναι, με απόφαση για μειωμένο χρόνο ύπνου, αν θέλουμε να χαρούμε άλλη μια έκδοση της σπουδαιότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.



Πάμε να δούμε το ακριβές πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό



Αναλυτικά :



11 Ιουνίου



22:00 Μεξικό – Nότια Αφρική, Group A



12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Βόρεια Μακεδονία-Δανία / Τσεχία–Ιρλανδία, Group A

22:00 Καναδάς – Ιταλία–Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία–Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B



13 Ιουνίου



04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη, Group D

07:00 Αυστραλία – Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο, Group D

22:00, Κατάρ – Ελβετία, Group B



14 Ιουνίου



01:00 Βραζιλία – Μαρόκο, Group C

04:00 Αϊτή – Σκωτία, Group C

20:00 Γερμανία – Κουρασάο, Group E

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία, Group F



15 Ιουνίου



02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ, Group E

05:00 Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία – Τυνησία, Group F

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, Group H

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος, Group G



16 Ιουνίου



01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη, Group H

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία, Group G

07:00 Αυστρία – Ιορδανία, Group J

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη, Group I



17 Ιουνίου



01:00 Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ – Νορβηγία, Group I

04:00 Αργεντινή – Αλγερία, Group J

20:00 Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία, Group K

23:00 Αγγλία – Κροατία, Group L



18 Ιουνίου



02:00 Γκάνα – Παναμάς, Group L

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία, Group K

07:00 Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία – Νότια Αφρική, Group A

22:00 Ελβετία – Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B



19 Ιουνίου



01:00 Καναδάς – Κατάρ, Group B

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα, Group A

07:00 Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο – Παραγουάη, Group D

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία, Group D



20 Ιουνίου



01:00 Σκωτία – Μαρόκο, Group C

04:00 Βραζιλία – Αϊτί, Group C

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία, Group F

20:00 Ολλανδία – Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία, Group F

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Group E



21 Ιουνίου



03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο, Group E

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία, Group Η

22:00 Βέλγιο – Ιράν, Group G



22 Ιουνίου



01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι, Group Η

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπρος, Group G

20:00 Αργεντινή – Αυστρία, Group J



23 Ιουνίου



00:00 Γαλλία – Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ, Group I

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη, Group Ι

06:00 Ιορδανία – Αλγερία, Group J

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν, Group Κ

23:00 Αγγλία – Γκάνα, Group L



24 Ioυνίου



02:00 Παναμάς – Κροατία, Group L

05:00 Κολομβία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία, Group K

22:00 Ελβετία – Καναδάς, Group B

22:00 Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη – Κατάρ, Group B



25 Ιουνίου



01:00 Μαρόκο – Αϊτή, Group C

01:00 Σκωτία – Βραζιλία, Group C

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα, Group Α

04:00 Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία – Μεξικό, Group Α



26 Ιουνίου



02:00 Τυνησία – Ολλανδία, Group F

02:00 Ιαπωνία – Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία, Group F

05:00 Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο – ΗΠΑ, Group D

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία, Group D

22:00 Νορβηγία – Γαλλία, Group Ι

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ, Group Ι



27 Ιουνίου



03:00 Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία, Group Η

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία, Group Η

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο, Group G

06:00 Αίγυπτος – Ιράν, Group G



28 Ιουνίου



00:00 Παναμάς – Αγγλία, Group L

00:00 Κροατία – Γκάνα, Group L

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία, Group K

02:30 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία – Ουζμπεκιστάν, Group K

05:00 Αλγερία – Αυστρία, Group J

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή, Group J

