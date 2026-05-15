Συνεχίζεται να συνδέεται με ονόματα ομάδων ο Ματίας Αλμέιδα!

O 52χρονος πρώην προπονητής της ΑΕΚ κυκλοφορεί ελεύθερος μετά από την αποχώρησή του από τον πάγκο της Σεβίλλης, τον περασμένο Μάρτιο, ψάχνοντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιταλικής «Corriere dello Sport», ο Αργεντινός βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Λάτσιο και αποτελεί έναν από τους βασικούς υποψήφιους σε περίπτωση αποχώρησης του Μαουρίτσιο Σάρι.

Το μέλλον του πολύπειρου Ιταλού τεχνικού στον πάγκο της Λάτσιο είναι αμφίβολο, μετά από την απογοητευτική φετινή σεζόν και την ήττα από την Ίντερ στον τελικό του Κυπέλλου.

Ο Σάρι αναμένεται να συναντηθεί μέσα στις επόμενες μέρες με τον πρόεδρο του συλλόγου της Ρώμης, Κλαούντιο Λοτίτο, έτσι ώστε να αποφασιστεί το αν θα συνεχίσει.

Εκτός από τον Αλμέιδα, ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα της Λάτσιο από το 1997 έως το 2000, υποψήφιος για τον παγκο των Ρωμαίων είναι και ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, Σέρτζιο Κονσεϊσάο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.