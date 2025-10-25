Ακτή Ελεφαντοστού: Προεδρικές εκλογές με φαβορί τον πρόεδρο Αλασάν Ουαταρά

Οι ψηφοφόροι στην Ακτή Ελεφαντοστού προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να εκλέξουν τον πρόεδρό τους, με τον απερχόμενο Αλασάν Ουαταρά, που κυβερνά τη χώρα αδιαλείπτως από το 2011, να εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί, απέναντι σε μια διασπασμένη αντιπολίτευση, στους δύο κυριότερους ηγέτες της οποίας απαγορεύτηκε η συμμετοχή στις εκλογές αυτές.

Περίπου 9 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα επιλέξουν μεταξύ πέντε υποψηφίων τον επόμενο πρόεδρο της Ακτής Ελεφαντοστού, του μεγαλύτερου παραγωγού κακάο στον κόσμο και πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή του κόσμου που συγκλονίζεται από πραξικοπήματα και τζιχαντιστικές επιθέσεις.

Η συμμετοχή είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό αυτών των εκλογών. Μέχρι το μεσημέρι, σε πολλές κοινότητες του Αμπιτζάν η προσέλευση του κόσμου στα εκλογικά τμήματα ήταν περιορισμένη, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Λίγο μεγαλύτερη ήταν στην Μπουακέ, τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη και «πύλη» για τον βορρά της χώρας, το προπύργιο του Ουαταρά.

Το αποτέλεσμα των εκλογών πιθανότατα δεν θα εκπλήξει κανέναν: όπως το 2015 και το 2020, οι περισσότεροι παρατηρητές προβλέπουν νίκη του απερχόμενου προέδρου, ηλικίας 83 σήμερα, από τον πρώτο γύρο. «Αν δούμε το πολιτικό βάρος των αντιπάλων του, φαίνεται ότι έχει μπροστά του μια ορθάνοιχτη λεωφόρο», σημείωσε ο Ουίλιαμ Ασάνβο, ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Ασφαλείας (ISS).

Οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του Ουαταρά, ο πρώην πρόεδρος Λοράν Γκμπαγκμπό και ο τραπεζίτης Τιτζάν Τιάμ, είναι εκτός κούρσας. Το Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε την υποψηφιότητά τους επειδή ο πρώτος έχει καταδικαστεί από ποινικό δικαστήριο και ο δεύτερος έχει πρόβλημα με την υπηκοότητά του. Τα κόμματά τους πάντως κάλεσαν τους υποστηρικτές τους να διαδηλώσουν κατά της απόφασης και κατά μιας τέταρτης θητείας του Ουαταρά.

«Αυτοί που θα μπορούσαν να κερδίσουν αποκλείστηκαν, δεν το δέχομαι», είπε ο Γκμπαγκμπό την περασμένη Τετάρτη, καταγγέλλοντας «πολιτικό πραξικόπημα» και «εκλογική κλοπή».

Η κυβέρνηση απάντησε απαγορεύοντας τις διαδηλώσεις «για την προστασία της χώρας από την αταξία» και προχωρώντας σε εκατοντάδες συλλήψεις, γεγονός που επικρίθηκε σφοδρά από πολλές οργανώσεις και ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση τριών ετών επειδή συμμετείχαν σε απαγορευμένες πορείες.

Για πολλούς Ιβοριανούς, οι προεδρικές εκλογές είναι συνώνυμες με εντάσεις, μετά τις σοβαρές κρίσεις που βίωσε η χώρα στις εκλογές του 2010 (3.000 νεκροί) και του 2020 (85 νεκροί). Φέτος, τέσσερις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα μέσα Οκτωβρίου, μεταξύ των οποίων και ένας χωροφύλακας, σε ενέδρα κοντά στην Αγκμποβίλ.

Το πρωί σήμερα αναφέρθηκαν ορισμένα επεισόδια –κυρίως αποκλεισμοί δρόμων στα νότια και τα δυτικά– όχι όμως και σημαντικές ταραχές στα εκλογικά τμήματα, ορισμένα εκ των οποίων ήταν σχεδόν έρημα στις ζώνες που αποτελούν προπύργια της αντιπολίτευσης. Παρατηρητές του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είπαν ότι σε μερικές κοινότητες, όπως στη Μάμα, τη γενέτειρα του Λοράν Γκμπαγκμπό, ψηφοφόροι εμποδίστηκαν να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους. Στα βορειοδυτικά του Γιαμουσούκρο άγνωστοι «εισέβαλαν στο εκλογικό τμήμα, κατέστρεψαν το εκλογικό υλικό, έβαλαν φωτιά και έφυγαν» σύμφωνα με μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας που σημείωσε όμως ότι «γενικά, όλα κυλούν πολύ καλά».

«Επικρατεί ηρεμία, όμως ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Δεν υπάρχει πάθος» είπε ο Ζορζ Ντουέ, ένας αγρότης από την Ντιεκουέ.

Εκτός του Ουαταρά, άλλοι τέσσερις υποψήφιοι διεκδικούν την προεδρία, όμως κανείς τους δεν στηρίζεται από κάποιο μεγάλο κόμμα.

Ο πρώην υπουργός Εμπορίου Ζαν-Λουί Μπιγιόν, 60 ετών, που αποσχίσθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα Ακτής Ελεφαντοστού του Τιτζάν Τιάμ, ψήφισε στην Νταμπακάλα και κάλεσε τους οπαδούς του «να πάνε να ψηφίσουν μαζικά».

Η πρώην πρώτη κυρία Σιμόν Εϊβέτ Γκμπαγκμπό, 76 ετών, ελπίζει να προσελκύσει τους ψηφοφόρους του πρώην συζύγου της, με τον οποίο διατηρεί ψυχρές σχέσεις. Όμως η «ιβοριανή αριστερά» εμφανίζεται διχασμένη καθώς έχει θέσει υποψηφιότητα και ο Αουά Ντον Μέλο, προσκείμενος σε ρωσικούς κύκλους.

Η τετράδα συμπληρώνεται από την Ενριέτ Λαγκού, μια «μετριοπαθή» που είχε συγκεντρώσει ποσοστό μικρότερο του 1% στις εκλογές του 2015.

Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί απόψε στις 21.00 (ώρα Ελλάδας) και τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

