Όσοι παρακολουθούν με ζέση ελληνικό ποδόσφαιρο, γνωρίζουν ποια γήπεδα έχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες. Ένα από αυτά, είναι το Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπράκης», γνωστό στους ποδοσφαιρόφιλους με την ονομασία «Ελ Πάσο».

Ένα αρχιτεκτονικό γραφείο έχει αναλάβει ένα πρότζεκτ ανακαίνισης που αν επιτευχθεί, τότε θα διαμορφωθεί ένα γήπεδό που όμοιό του δεν υπάρχει στην Ελλάδα, καθώς ένας βράχος θα χωρίζει τις εξέδρες απέναντι από τα επίσημα. Ο βράχος, φυσικά, υπάρχει και τώρα, αλλά στην πραγματικότητα διακόπτει την εξάπλωση των εξεδρών, ενώ με στο ανακαινισμένο στάδιο, θα παρεμβάλλεται.

Το έργο προβλέπει τη σημαντική αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου, από 6.300 σε 9.000 θέσεις, πληρώντας όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και προσβασιμότητας. Η νέα πρόσοψη θα παραπέμπει στις χαρακτηριστικές αθηναϊκές σκαλωσιές και θα φιλοξενεί εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, χώρους άθλησης και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων για όλον τον Δήμο της Καλλιθέας.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea:

«Η Athens Kallithea FC αποκαλύπτει απεικονίσεις από την αρχική μελέτη για την ανάπλαση του Σταδίου Γρηγόρης Λαμπράκης, ευρύτερα γνωστού και ως “Ελ Πάσο”, σε συνεργασία με το αθηναϊκό αρχιτεκτονικό γραφείο K-Studio και την εταιρεία συμβούλων μελετών και μηχανικών ARUP, με έδρα το Λονδίνο.

Συνεχίζοντας την κληρονομιά και το όραμα της Athens Kallithea FC, η πρόταση φιλοδοξεί να αναδείξει το ιστορικό “Ελ Πάσο” σε ενεργό πυρήνα για την τοπική κοινότητα.



Το έργο προβλέπει τη μετατροπή του σταδίου σε προορισμό αθλητισμού και πολιτισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας, υγείας και ευεξίας, στην καρδιά της γειτονιάς, συνοδευόμενο από ένα εκτεταμένο φυτεμένο πάρκο, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις και αυξημένη δυναμικότητα.

Στην πορεία της ιστορίας του, το “Ελ Πάσο” εκτός από έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας, υπήρξε επίσης χώρος άθλησης για την ευρύτερη κοινότητα με ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό, φιλοξενώντας ερασιτεχνικούς ομίλους στίβου, γυμναστικής και άρσης βαρών, μεταξύ άλλων. Το στάδιο αποτελεί σημείο αναφοράς για την ιστορία της γειτονιάς, βαθιά εντυπωμένο στη συλλογική μνήμη της Καλλιθέας αλλά και της Αθήνας ευρύτερα.

Η Athens Kallithea FC φιλοδοξεί να καθιερωθεί ανάμεσα στους κορυφαίους συλλόγους της Ελλάδας, συνεπώς ο εκσυγχρονισμός του σταδίου δεν απαντά μόνο σε τρέχουσες ανάγκες αλλά σε προσδοκίες για ένα δυναμικό αγωνιστικό μέλλον. Εκτός αγωνιστικού χώρου, η ομάδα έχει συνδέσει το όνομά της με ένα σαφές αξιακό πλαίσιο, συγκεντρώνοντας ένα διαρκώς διευρυνόμενο κοινό που στηρίζει τη συμπερίληψη και την αρμονία. Παράλληλα, προωθεί τον αθλητισμό ως μέσο αστικής υπερηφάνειας, κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης της κοινότητας, με το μέλλον του σταδίου να καλείται να υπηρετήσει αυτή την αποστολή.

Ενισχύοντας την αντίληψη της Athens Kallithea FC ότι ο αθλητισμός αποτελεί πτυχή του πολιτισμού, το στάδιο οφείλει να λειτουργεί ως κόμβος κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, μέσω εκδηλώσεων, εκθέσεων, μουσικής, δράσεων κοινότητας και άλλων.

Η πρόταση για το στάδιο αυξάνει σημαντικά τη χωρητικότητά του σταδίου από 6.300 σε 9.000 θέσεις, και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις προσβασιμότητας, ασφάλειας και άνεσης. Η σημερινή περιφραγμένη περίμετρος ανοίγει προς το κοινό, επιστρέφοντας στην πόλη ένα νέο καταπράσινο πάρκο. Μια εντυπωσιακή νέα πρόσοψη - σαφής παραπομπή στις χαρακτηριστικές αθηναϊκές σκαλωσιές - φιλοξενεί κοινόχρηστους χώρους για δραστηριότητες πριν και μετά τον αγώνα, με εστιατόρια, αναψυκτήρια και εμπορικά καταστήματα. Το σύνολο των παρεμβάσεων συμπληρώνεται με την αναβάθμιση των χώρων ευεξίας, έναν εκθεσιακό χώρο και μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Η περιβαλλοντική αναβάθμιση αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής. Με την εισαγωγή εκτεταμένης φύτευσης και ενισχυμένης δενδροκάλυψης βελτιώνεται το μικροκλίμα, μετριάζεται το φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδας, και το στάδιο επανατοποθετείται ως πράσινος πόρος που επιστρέφει αξία στην κοινότητα. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό οικολογικό αποτύπωμα, όχι απλώς εξωραϊστικού χαρακτήρα, που συγκροτεί συνθήκη μακροπρόθεσμης αστικής ανθεκτικότητας.

Ωστόσο, παρά τις παρεμβάσεις, ο μοναδικός χαρακτήρας και το αυθεντικό πνεύμα του σταδίου διατηρούνται.

Η Athens Kallithea FC προτίθεται να παρουσιάσει την πρόταση ως αφετηρία για διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινότητας και των φιλάθλων του συλλόγου.

Το Στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης είναι ένα δημοτικό στάδιο που ανήκει και διοικείται από το Δήμο Καλλιθέας. Χτισμένο το 1970, οφείλει το προσωνύμιο “Ελ Πάσο” στο εμβληματικό σπαγγέτι γουέστερν For a Few Dollars More του Sergio Leone με πρωταγωνιστή τον Clint Eastwood, που προβλήθηκε στην Ελλάδα με τον τίτλο “Μονομαχία στο Ελ Πάσο”. Ο χαρακτηριστικός βράχος-κατάλοιπο του λατομείου που προϋπήρχε στη θέση- που εισχωρεί επιβλητικά και οριοθετεί το βόρειο όριο του γηπέδου, ενέπνευσε αυτό το προσωνύμιο, καθώς συνδέθηκε στη συλλογική συνείδηση με σκηνές από την ταινία.

To K-Studio είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και βραβευμένο αρχιτεκτονικό γραφείο, υπεύθυνο για έργα όπως το Dexamenes Seaside Hotel, το Manna, το “Liknon” (brand home για το METAXA), και πιο πρόσφατα, την ανακαίνιση και επέκταση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Οι ARUP είναι μια διεθνως αναγνωρισμένη διεπιστημονική συμβουλευτική εταιρεία με εκτενή εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση εγκαταστάσεων αθλητισμού και ψυχαγωγίας παγκοσμίως. Η εταιρεία έχει συμβάλει σε στάδια, αρένες, αθλητικών εγκαταστάσεις και μεγάλης κλίμακας χώρους δημόσιας συνάθροισης, συνδυάζοντας τεχνογνωσία στους τομείς της μηχανικής, βιωσιμότητας, κινητικότητας και τεχνικού σχεδιασμού σε έργα υψηλής συνθετότητας. Μέσα από μια ολοκληρωμένη και ερευνητικά τεκμηριωμένη προσέγγιση, οι ARUP σχεδιάζουν αθλητικές εγκαταστάσεις υψηλής απόδοσης συνδυάζοντας λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, εμπειρία θεατή , προσβασιμότητα, ανθεκτικότητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, για να δημιουργήσουν χώρους με διαχρονική αστική, πολιτιστική και κοινωνική αξία».

