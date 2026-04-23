Μόνο o ΠΑΟΚ στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ

Σε φάση απόλυτης συγκέντρωσης έχει περάσει ο Ολυμπιακός, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να δίνει ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους: «μόνο ΠΑΟΚ». Τα διαδοχικά ντέρμπι με τον «Δικέφαλο του Βορρά» αποτελούν κομβικό σημείο για τη συνέχεια των playoffs και θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τόσο τη μάχη του τίτλου όσο και την υπόθεση της δεύτερης θέσης.

Το -5 από την κορυφή δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια, ωστόσο στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο γνωρίζουν ότι όλα μπορούν να ανατραπούν, εφόσον η ομάδα παρουσιάσει την απαιτούμενη σταθερότητα στα μεγάλα παιχνίδια. Το σενάριο δεν είναι απλό, όμως παραμένει «ζωντανό», με την προϋπόθεση πως ο Ολυμπιακός θα κάνει το απόλυτο στα ντέρμπι που ακολουθούν.



Ο Βάσκος τεχνικός εμφανίζεται ρεαλιστής, αλλά και συγκρατημένα αισιόδοξος. Στο Ρέντη αναγνωρίζουν ότι η νίκη στη Λεωφόρο αποτέλεσε σημαντική «ένεση» ψυχολογίας, χωρίς όμως να σημαίνει κάτι οριστικό. Αντιθέτως, το μήνυμα που έχει περάσει ο Μεντιλίμπαρ είναι πως τίποτα δεν έχει κριθεί και ότι η ένταση, η συγκέντρωση και η διάρκεια θα κάνουν τη διαφορά.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο αγωνιστικό πρόσωπο που θέλει να βλέπει από την ομάδα του. Ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει ζητήσει από τους παίκτες του να διατηρήσουν το ίδιο πάθος και την ίδια ένταση που έδειξαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, επισημαίνοντας πως αυτά τα στοιχεία είναι που μπορούν να κρίνουν τα μεγάλα παιχνίδια.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ισορροπία ανάμεσα σε δουλειά και αποφόρτιση. Μετά το ρεπό που δόθηκε, οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις, με στόχο να μπουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας με φρέσκα πόδια, αλλά και υψηλή ένταση. Ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι η σωστή διαχείριση αυτής της περιόδου είναι κρίσιμη, καθώς τα παιχνίδια που έρχονται δεν επιτρέπουν λάθη.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα δύο συνεχόμενα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ σε Τούμπα και «Γ. Καραϊσκάκης» μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Με νίκες, ο Ολυμπιακός όχι μόνο θα μπει δυνατά στη διεκδίκηση του τίτλου, αλλά θα αποκτήσει και σημαντικό προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

