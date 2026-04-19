Ο Ολυμπιακός έφυγε με «διπλό» από το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» της Λεωφόρου, νίκησε 2-0 τον Παναθηναϊκό και πλησίασε στο -5 από την ΑΕΚ, παραμένοντας ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου.

Μετά την αναμέτρηση, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε ικανοποιημένος για την αντίδραση που έδειξε η ομάδα του κάτω από πιεστικές συνθήκες, στάθηκε στην αποτελεσματικότητα ως βασικό παράγοντα της νίκης, ενώ μίλησε για τη μάχη του πρωταθλήματος.

«Στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες, όμως καταφέραμε να βάλουμε το πρώτο γκολ και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Το δεύτερο γκολ πριν το ημίχρονο μας έδωσε ηρεμία. Ήταν καθοριστικό ότι μετατρέψαμε τις ευκαιρίες μας σε γκολ.

Αυτό ήταν το ζητούμενο σήμερα, ξέραμε πως υπάρχει υποχρέωση μετά τη νίκη της ΑΕΚ νωρίτερα. Μένουν τέσσερα παιχνίδια, υπάρχουν 5 βαθμοί διαφοράς, όμως πιστεύουμε πως υπάρχει το περιθώριο. Ο Ολυμπιακός έτσι ήταν πάντα, στις στιγμές που χρειάζεται δείχνει την κλάση, τις δυνατότητες και τη δύναμή του. Αυτό θέλουμε και πρέπει να κάνουμε», είπε αναλυτικά.

