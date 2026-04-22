Αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική συνθήκη βρίσκεται η Μονακό και δη σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της φετινής σεζόν.

Η ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens οδήγησε τον σύλλογο του Πριγκιπάτου στον τελικό των Play-in της Ευρωλίγκας, με το σύνολο του Μανούτσαρ Μαρκοϊσβίλι να υποδέχεται την ερχόμενη Παρασκευή (24/04) στις 20:30 την Μπαρτσελόνα στο «Salle Gaston Medecin», με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τα Playoffs και τη σειρά με τον Ολυμπιακό και τον ηττημένο να αποχαιρετά τον θεσμό.

Τα... δύσκολα ξεκινούν μετά, αφού η Μονακό την αμέσως επόμενη ημέρα, το Σάββατο (25/04) στις 19:30 θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη Λε Μαν στην «Accor Arena» του Παρισιού στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας!

Με άλλα λόγια, οι Μονεγάσκοι σε διάστημα 23 ωρών θα πρέπει να παίξουν το ευρωπαϊκό τους μέλλον, αλλά και να διεκδικήσουν την πρώτη κούπα της χρονιάς σε άλλη πόλη (!) και όλα αυτά με ένα ρόστερ οκτώ παικτών...

