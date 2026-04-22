Προβάδισμα κατάκτησης του FIBA Europe Cup για τον ΠΑΟΚ και τώρα όλα για όλα την επόμενη εβδομάδα (Τετάρτη 29/4) στη ρεβάνς στη Χώρα των Βάσκων για να τελειώσει τη δουλειά.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» νίκησε στον πρώτο τελικό της Πυλαίας την Μπιλμπάο με 79-73, με μία διαφορά που μπορεί να μοιάζει μικρή, αλλά σε τελικούς τέτοιου τύπου, συνήθως είναι σημαντική, καθώς τα σκορ δεν πάνε ψηλά.

Μετά από ένα νευρικό ξεκίνημα των δύο ομάδων, οι πρώτοι πόντοι ήρθαν από μακρινό σουτ του Νορμάντας για το 0-3. Ο Μπέβερλι έσπασε το «ρόδι» για τον ΠΑΟΚ με δικό του τρίποντο (3-3), όμως οι κακές επιθέσεις και τα λάθη συνεχίστηκαν από αμφότερους τους αντιπάλους στα πρώτα λεπτά. Ο Μπέβερλι ευστόχησε σε δεύτερο τρίποντο (6-4), με τον Ντίμσα να κάνει το ίδιο για το 9-4. Ο Γιαβόρσκι έδωσε λύση στην Μπιλμπάο (9-7), με τους Ταϊρί και Χλίνασον να ανταλλάζουν καλάθια για το 11-9. Ο Ομορούγι κάρφωσε εντυπωσιακά (13-9), με τον Ταϊρί να ευστοχεί από μακριά για το 16-11. Τα καρφώματα του Χλίνασον κράτησαν κοντά τους Βάσκους (16-13) στο πρώτο δεκάλεπτο.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τον Ομορούγι να γράφει το 18-13 με δύο εύστοχες βολές. Ο Άλεν σκόραρε από τη γωνία (21-15), με τον Μπέβερλι να τρέχει ένα προσωπικό σερί για το 26-15. Οι Βάσκοι αντέδρασαν με γρήγορο δικό τους επιμέρους σκορ (26-20), όμως ο έμπειρος γκαρντ συνέχισε να σκοράρει συνεχώς, διαμορφώνοντας το 29-20. Ο Μέλβιν διαμόρφωσε ακόμη μία διψήφια διαφορά (31-20), όμως ο Πάντζαρ απάντησε με γκολ φάουλ για το 31-23. Ο Μπέβερλι δεν είχε σταματημό (33-23), με τους Μπαγκαγιόκο και Χίλιαρντ να κρατούν κοντά την Μπιλμπάο (33-26). Ο Ταϊρί έδωσε επιθετική λύση, όμως οι Βάσκοι μείωσαν γρήγορα σε 35-30 με Χλίνασον και Κράμπελι (35-30). Ο Ταϊρί έκανε το κάρφωμα της σεζόν, με τους Γιαβόρσκι και Μέλβιν να ανταλλάζουν τρίποντα για το 41-33. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 43-35 υπέρ του ΠΑΟΚ.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με λέι απ του Ταϊρί (45-35), ο οποίος έγραψε με δύσκολο σουτ το 47-35. Ο Φρέι έτρεξε ένα προσωπικό σερί (47-40), με τους Ταϊρί και Χίλιαρντ να ανταλλάζουν τρίποντα για το 50-43. Ο Μουρ ανέλαβε δράση με συνεχόμενους πόντους (54-43), όμως ο Χίλιαρντ κράτησε ζωντανή την Μπιλμπάο με τρίποντο για το 54-46. Ο Γιαβόρσκι προσπάθησε να φέρει πιο κοντά τους Βάσκους (56-50), αμέσως ωστόσο ο Φίλλιος έδωσε λύση με φλόουτερ για το 58-50. Ο Μπαγκαγιόκο κάρφωσε εντυπωσιακά (58-53), με τον Άλεν να βάζει παλικαρίσιο καλάθι για το 60-53 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε καλά, με τον Γιαβόρσκι να φέρνει την Μπιλμπάο στον πόντο με 6 σερί προσωπικούς πόντους (60-59). Ο Μπέβερλι έβαλε μεγάλο σουτ από τη γωνία (63-59), με τον Χίλιαρντ να αντιδρά για το 63-61. Ο Μουρ ευστόχησε από μέση απόσταση (65-61), όμως ο Γιαβόρσκι συνέχισε το ξέσπασμά του για το 65-63. Ο Μπέβερλι έβαλε ένα ακόμη clutch τρίποντο (68-63), με τον Χίλιαρντ να πηγαίνει στο καλάθι για το 68-65. Ο Γιαβόρσκι δεν είχε σταματημό (68-67), απαντώντας μάλιστα σε εύστοχο τρίποντο του Μουρ για το 71-70. Ο Μπέβερλι πέτυχε κρίσιμο φλόουτερ (73-70), πριν ο Ταϊρί δημιουργήσει έτοιμο καλάθι στον Μουρ για το 75-70. Ο Χίλιαρντ ευστόχησε σε κρίσιμο σουτ (75-72), με τον Ντίμσα να πετυχαίνει καθοριστικό φόλοου για το 77-72. Τα συνεχόμενα ριμπάουντ επέτρεψαν στην Μπιλμπάο να μειώσει με τον Γιαβόρσκι (77-73), με τον Ταϊρί να διαμορφώνει το 79-73 με μεγάλο σουτ.

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 43-35, 60-53, 79-73

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.