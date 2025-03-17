Θύμισε τα χρόνια του στο «Καμπ Νόου» και σκόραρε... αλήτικο τέρμα ο Λιονέλ Μέσι!

Ο σπουδαίος Αργεντινός, λίγες ημέρες πριν ενταχθεί στην εθνική Αργεντινής, βοήθησε τα «φλαμίνγκο» να κερδίσουν την Ατλάντα Γιουνάιτεντ με σκορ 2-1 σκοράροντας ένα εκπληκτικό γκολ.

Συγκεκριμένα στο 20ο λεπτό, ο «Πούλγκα» έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή και αφού «άδειασε» με μια προσποίηση τον αντίπαλο αμυντικό, έκανε ένα μαγικό άγγιγμα στην μπάλα και την πέρασε πάνω από τον Γκούζαν για το 1-1.

Για την ιστορία η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε στο φινάλε 2-1 με το γκολ του Πικόλτ.

Messi steals it, Messi finishes it.



🐐 things. pic.twitter.com/u0RovdUfzq — Major League Soccer (@MLS) March 16, 2025

