«Μαγεία» Μέσι στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με γκολ βγαλμένο από το... Καμπ Νόου - Δείτε βίντεο

Ο Λιονέλ Μέσι τράβηξε ξανά επάνω του τα βλέμματα στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, σκοράροντας ένα υπέροχο γκολ

Λιονέλ Μέσι

Θύμισε τα χρόνια του στο «Καμπ Νόου» και σκόραρε... αλήτικο τέρμα ο Λιονέλ Μέσι!

Ο σπουδαίος Αργεντινός, λίγες ημέρες πριν ενταχθεί στην εθνική Αργεντινής, βοήθησε τα «φλαμίνγκο» να κερδίσουν την Ατλάντα Γιουνάιτεντ με σκορ 2-1 σκοράροντας ένα εκπληκτικό γκολ.

Συγκεκριμένα στο 20ο λεπτό, ο «Πούλγκα» έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή και αφού «άδειασε» με μια προσποίηση τον αντίπαλο αμυντικό, έκανε ένα μαγικό άγγιγμα στην μπάλα και την πέρασε πάνω από τον Γκούζαν για το 1-1.

Για την ιστορία η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε στο φινάλε 2-1 με το γκολ του Πικόλτ.

