Θρίαμβος της Νιούκαστλ στο «Γουέμπλεϊ», έσβησε τα 70 χρόνια δίχως κούπα στην Αγγλία

Η ψυχή έγραψε την ιστορία του τελικού. Η Νιούκαστλ πιο έτοιμη και παθιασμένη για το LeagueCup, επιβλήθηκε 2-1 της Λίβερπουλ και κατέκτησε το πρώτο εγχώριο τρόπαιό της μετά από 70 χρόνια!



Το ήθελε περισσότερο. Το κατέστησε σαφές από το πρώτο πάτημα των παικτών της στον αγωνιστικό χώρο του «Γουέμπλεϊ». Η Νιούκαστλ ήταν απόλυτα έτοιμη γι’ αυτό τον τελικό. Αποφασισμένη να μην επιτρέψει ξανά να την υποχρεώσουν να επιστρέψει στη βάση της θλιμμένη και με το μετάλλιο του φιναλίστ.



Με πολλά τρεξίματα, με πίεση ψηλά, με περίσσια ενέργεια και με τη Λίβερπουλ να δείχνει εκτός κλίματος και κατώτερη της περίστασης στην οποία είχε βρεθεί, οι «καρακάξες» είχαν την υπεροχή. Και μπορεί μεγάλες, καθαρές φάσεις να μην είχαν σημειωθεί, αλλά η Νιούκαστλ φρόντιζε να κάνει τον Κέλεχερ να σκέφτεται πως δεν έπρεπε να εφησυχάσει ούτε στιγμή. Ο Ζοέλιντον… πόρωνε τους οπαδούς της ομάδας του με τις αντιδράσεις του και ο Νταν Μπερν στο 45’ σηκώθηκε ανενόχλητος για κεφαλιά και έγραψε το 1-0!



Καθοριστικό σημείο για γκολ αυτό στο οποίο βρήκε δίχτυα ο υψηλόσωμος αμυντικός της Νιούκαστλ, ανάλογη συνέχεια από την ομάδα του Χάου στο δεύτερο μέρος. Θα μπορούσε το σκορ να φτάσει και στο 3-0 για τις «καρακάξες», αλλά θα μπορούσε να έχει ξαναμπεί η Λίβερπουλ στο ματς και να γίνει… θρίλερ με όσα διαδραματίστηκαν από το 46’ έως το 64’.



Ο Ίσακ στο 50’ σκόραρε, αλλά υπήρχε εκτεθειμένος συμπαίκτης του μπροστά στον Κέλεχερ που επηρέασε το οπτικό του πεδίο και το γκολ δεν μέτρησε. Δυο λεπτά αργότερα, ο Σουηδός στράικερ με δεξί μονοκόματο σουτ από κεφαλιά – πάσα του Μέρφι έγραψε το 2-0 και με την ασπρόμαυρη πλευρά του «Γουέμπλεϊ» να… ταρακουνά το γήπεδο, λίγο έλειψε να ηρεμήσει απότομα το πάρτι.



Ο Κέρτις Τζόουνς από θέση βολής στο 60ο λεπτό κι έχοντας μπει λίγο νωρίτερα στον τελικό, είδε τον Πόουπ ν’ αποκρούει, για να κάνει και την επέμβαση του αγώνα ο Ιρλανδός πορτιέρε των «κόκκινων» στο 62’ σε εξ επαφής προσπάθεια του Ίσακ!

Ο Σλοτ προσπάθησε ν’ αφυπνίσει επιθετικά την ομάδα του ρίχνοντας στον τελικό και τους Χάκπο, Κιέζα, Έλιοτ και Νούνιες, η Νιούκαστλ για μερικά λεπτά διαχειρίστηκε αυτή τη νέα συνθήκη που στη θεωρία διαμορφωνόταν στο γήπεδο, αλλά δεν την επηρέασε τίποτα! Ίσα – ίσα έβγαινε ξανά μπροστά για να πετύχει και τρίτο γκολ!



Αυτό φάνταζε αχρείαστο, μέχρι τις καθυστερήσεις που ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ έκανε… αγχωτικό το φινάλε. Ο Κιέζα σκόραρε για το τελικό 2-1 στο 90’ + 2’, ο VAR και ο ρέφερι επί 2,5 – 3 λεπτά τσέκαραν τη φάση που τελικά ανακοινώθηκε από τον διαιτητή και στα μεγάφωνα του «Γουέμπλεϊ», αλλά η Λίβερπουλ δεν πρόλαβε τίποτα άλλο και η ιστορία γράφτηκε!

