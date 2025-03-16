Ο αμέσως προηγούμενος τίτλος της Νιούκαστλ, ένωσε… τις ζωές των Δημήτρη Κουτσούμπα και Λευτέρη Πανταζή

Mπορεί να άργησε μερικές… γενιές να πανηγυρίσει, όμως τα κατάφερε! Η Νιούκαστλ πιο έτοιμη και παθιασμένη για το League Cup, επιβλήθηκε 2-1 της Λίβερπουλ και κατέκτησε το πρώτο εγχώριο τρόπαιό της μετά από 70 χρόνια.

Πράγματι, όταν οι «καρακάξες» σήκωσαν για πρώτη φορά στον αέρα μία κούπα, το ημερολόγιο έγραφε 7 Μαΐου 1955. Προφανώς, αυτοί που συνετέλεσαν στον σημερινό θρίαμβο, όχι απλώς δεν είχαν γεννηθεί, αλλά οι περισσότεροι δεν ήταν καν… ιδέες ακόμη!

Φυσικά, πολλά πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά στον κόσμο την τελευταία φορά που η Νιούκαστλ πανηγύρισε έναν τίτλο. Δεν είχαν περάσει πολλά χρόνια από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ ο κόσμος βρισκόταν ακόμη σε ψυχροπολεμικό κλίμα. Όσον αφορά στην Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έγινε εκείνη τη χρονιά για πρώτη φορά πρωθυπουργός!

Παράλληλα, το 1955 ήταν το έτος γέννησης πολλών γνωστών προσωπικοτήτων, τις οποίες πλέον όλοι ξέρουμε, όμως όταν πήρε τον τελευταίο της εγχώριο τίτλο η Νιούκαστλ, ήταν απλώς νεογέννητα μωρά. Για παράδειγμα, τότε ήρθαν στον κόσμο μεταξύ άλλων ο ζάμπλουτος επιχειρηματίας Μπιλ Γκέιτς, ο… συνάδελφός του, Στιβ Τζομπς, οι ηθοποιοί Γουίλεμ Νταφόε, Μπρους Γουίλις, Κέβιν Κόστνερ και ο γνωστός για τον ρόλο του ως «Μίστερ Μπιν», Ρόουαν Άτκινσον.



Όσον αφορά στους Έλληνες που γεννήθηκαν εκείνη τη χρονιά και πρόλαβαν… οριακά τον τελευταίο τίτλο της Νιούκαστλ, μερικά χαρακτηριστικά ονόματα είναι αυτά του τραγουδιστή Λευτέρη Πανταζή, του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, και του ηθοποιού και παρουσιαστή Σπύρου Παπαδόπουλου.

