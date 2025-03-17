Στην ανωτερότητα των Θάντερ υποκλίθηκαν οι Μπακς χάνοντας με 121-105 στο Μιλγουόκι. Η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ της Δύσης (56-12) πήρε τα ηνία του αγώνα με ένα επί μέρους 29-13 στη δεύτερη περίοδο και δεν απειλήθηκε στο υπόλοιπο του αγώνα φτάνοντας ακόμη και στο +25.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε το 52ο τριπλ-νταμπλ της καριέρας του με 21 πόντους (7/12 βολές, 7/15 δίποντα), 12 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 τάπες και 1 λάθος σε 36 λεπτά, ωστόσο δεν είχε πολλές βοήθειες. Ο Ντέμιαν Λίλαρντ είχε 19 πόντους αλλά με 3/9 σουτ για τα «ελάφια», που με 38-29 είναι στην τέταρτη θέση.

Ο Σέι Γκίλτζους-Αλεξάντερ είχε 31 πόντους και 8 ασίστ για τους νικητές, ενώ 24 πόντους και 12 ριμπάουντ είχε ο Αϊζέια Χάρτενσταϊν και από τον πάγκο πρόσθεσε 19 πόντους ο Αϊζέια Τζο.

Δωδεκάλεπτα: 26-24, 41-53, 74-92, 105-121

