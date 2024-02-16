Την αποθέωση γνώρισε ξανά ο Λιονέλ Μέσι (Lionel Messi) στο φιλικό ματς της Ιντερ με τη Νιούελς Ολντ Μπόις, που έγινε στο κατάμεστο «DRV PNK» του Μαϊάμι, το οποίο έληξε ισόπαλο με 1-1.

Τόσο ο διάσημος άσος, όσο και ο προπονητής της Ιντερ, Τάτα Μαρτίνο, αντιμετώπισαν την ομάδα της πόλης τους, Ροζάριο, στην οποία αγωνίστηκαν και οι δύο.

A standing ovation from both fans.



Lionel Messi things 🐐pic.twitter.com/FL0jbAymVd — 𝐇𝐚𝐫𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧 (@fcbharrison) February 16, 2024

Ο Λιονέλ Μέσι έκανε το άλμα στη Μπαρτσελόνα από την ομάδα της Αργεντινής και ο Τάτα Μαρτίνο είναι ο παίκτης με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία της Νιούελς και ήταν επίσης ο πρωταγωνιστής των πρωταθλημάτων που κατακτήθηκαν το 1988, το 1990, το 1991 και το 1992.

Επιπλέον, ως προπονητής, κέρδισε άλλον έναν τίτλο το 2013. Και οι δύο τους τιμήθηκαν από την ομάδα της γενέτειρας τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.