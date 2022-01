Ποιος είδε τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ και δεν τον φοβήθηκε!

Ο Ρώσος εκνευρισμένος από την απώλεια του δεύτερου σετ από τον Στέφανο Τσιτσιπά και την ισοφάριση σε 1-1 στον ημιτελικό του Αυστραλιανού Open, έβαλε τις φωνές στον διαιτητή διαμαρτυρόμενος πως ο Έλληνας τενίστας λάμβανε αντικανονικά οδηγίες από τον πατέρα και προπονητή του, Απόστολο.

«Ο πατέρας του μιλάει συνέχεια! Μπορεί να το κάνει αυτό; Είσαι ηλίθιος; Κοίτα με! Σου μιλάω!», είπε απευθυνόμενος στον διαιτητή που ήταν… άφωνος. «Είσαι τρελός; Πώς γίνεται να είσαι τόσο κακός; Κοίτα με όταν σου μιλάω! Απάντησε στην ερώτησή μου», συνέχισε.

MEDVEDEV BLOWS UP! 😡😡



The Russian has sensationally accused Tsitsipas of being coached and has GIVEN IT to the umpire over it too! 🤯🤯#AusOpen - live on Channel 9, 9Now and Stan Sport. pic.twitter.com/8Xa3qOjvnf