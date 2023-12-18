Με... τελικό Conference, Φέγενορντ-Ρόμα τα playoffs του Europa League

Για γερά «στομάχια» οι αναμετρήσεις των playoffs του Europa League.

Από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας, προέκυψαν άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις ανάμεσα στις ομάδες που τερμάτισαν δεύτερες στους ομίλους, αλλά και σε εκείνες που προήλθαν από το Champions League τερματίζοντας στην 3η θέση.

Το κορυφαίο ματς αυτής της φάσης, είναι εκείνο ανάμεσα στη Φέγενορντ και τη Ρόμα, το ζευγάρι, δηλαδή, που αγωνίστηκε στον πρώτο τελικό του Conference το 2022!

H Mίλαν, κληρώθηκε με την... πρώην, πλέον, αντίπαλο του Παναθηναϊκού στον έκτο όμιλο της φετινής διοργάνωσης, Ρεν, ενώ η Φραίμπουργκ, την οποία αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός, θα αντιμετωπίσει τη Λανς.

Σημαντικό ματς εκείνο της Μπενφίκα με την Κυπελλούχο Γαλλίας, Τουλούζ, ενώ βατό «μονοπάτι» θα ακολουθήσουν Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Γαλατάσαραϊ, που θα παίξουν με Γιούνγκ Μπόις και Σπάρτα Πράγας αντίστοιχα.

Εξαιρετική αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ, να παίζει κόντρα στη Σαχτάρ, ενώ ισορροπημένο φαντάζει το Μπράγκα-Καραμπάγκ.

Τα ζευγάρια των νοκ-άουτ του Europa League:

Φέγενορντ-Ρόμα

Μίλαν-Ρεν

Λανς-Φράιμπουργκ

Γιάνγκ Μπόις-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μπενφίκα-Τουλούζ

Μπράγκα-Καραμπάγκ

Γαλατάσαραϊ-Σπάρτα Πράγας

Σαχτάρ-Μαρσέιγ

