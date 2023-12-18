Λογαριασμός
Παγκάκης: Σε άσχημο βράδυ ολόκληρος ο Παναθηναϊκός, άνευρος και χωρίς συγκέντρωση

Δείτε το σχόλιο του Νίκου Παγκάκη μετά από την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ατρόμητο

παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με σκορ 3-2 από τους Περιστεριώτες ως αποτέλεσμα να βρίσκονται στην δεύτερη θέση πίσω από τον ΠΑΟΚ.

Ο Νίκος Παγκάκης που βρέθηκε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, σας μεταφέρει τους λόγους που η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ηττήθηκε και σας αφήνει και το σχόλιό του για την αναμέτρηση.

Πηγή: skai.gr

Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
