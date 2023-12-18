Νέα νίκη για Μπακς - Ξεπέρασε τον Τζαμπάρ και σε ριμπάουντ ο Αντετοκούνμπο

Παρότι δυσκολεύτηκαν αρκετά, οι Μπακς νίκησαν 128-119 τους Ρόκετς στο Μιλγουόκι και έφτασαν στο 14-1 εντός έδρας παραμένοντας ψηλά στην Ανατολή (δεύτεροι με 19-7, πίσω από τους Σέλτικς που έχουν 20-5).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 26 πόντους με 5/11 βολές, 9/19 δίποντα και 1/3 τρίποντα, καθώς επίσης 17 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 6 λάθη σε 39 λεπτά. Το πιο σημαντικό, πάντως, ήταν πως έγινε ο πρώτος ριμπάουντερ στην ιστορία των Μπακς φτάνοντας τα 17.165 και ξεπερνώντας τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Πλέον ο 29χρονος άσος είναι πρώτος σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ σε μια ομάδα, κάτι που μόνο οι Μάικλ Τζόρνταν (Μπουλς), Λεμπρόν Τζέιμς (Καβαλίερς) και Κέβιν Γκαρνέτ (Τίμπεργουλβς) έχουν πετύχει.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ είχε 39 πόντους και οι Μπακς έχουν 9/9 όταν ο 33χρονος γκαρντ σκοράρει πάνω από 30. Πολύτιμη συνεισφορά είχε ο Κρις Μίντλετον με 14 από τους 20 πόντους του στην τελευταία περίοδο.

Για το Χιούστον, που προερχόταν από πέντε σερί νίκες, ο Φρεντ ΦανΒλίτ είχε 22 πόντους και ο Αλπερέν Σενγκούν 20. Ο Ντίλον Μπρουκς πρόσθεσε άλλους 18, αλλά αποβλήθηκε μετά από flopping και δύο τεχνικές ποινές στα 38’’ πριν το τέλος, ενώ με δύο τεχνικές ποινές αποβλήθηκε και ο προπονητής των Ρόκετς, Ίμε Ουντόκα.

Δωδεκάλεπτα: 33-28, 71-60, 100-91, 128-119

Πηγή: skai.gr

