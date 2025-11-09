Με Νασιμέντο και Μουζακίτη κόντρα στην Κηφισιά ο Ολυμπιακός

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα ενάντια στην Κηφισιά.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει διαθέσιμους του Έσε και Γκαρθία, έτσι επέλεξε τους Νασιμέντο και Μουζακίτη στον άξονα.
Από εκεί και πέρα, ο Τζολάκης θα είναι στο τέρμα, με Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην άμυνα.
Μπροστά, Μάρτινς, Τσικίνιο και Ποντένσε επίλέχτηκαν πίσω από τον Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα
Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μάρτινς, Ελ Κααμπί
Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Λιατσικούρας, Ταρέμι, Γιαζίτσι, Μπρούνο, Καμπελά
Κηφισιά (Σ. Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πόκορνι, Σόουζα, Λαρουσί, Έμπο, Πόμπο, Βιγιαφάνιες, Παντελίδης, Ζέρσον, Τετέι
Στον πάγκο: Ξενόπουλος, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Τζίμας, Ρουκουνάκης, Ντίας, Πέρεθ, Μαϊντάνα, Μούσιολικ, Σμπώκος, Αμανί
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Κηφισιά από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Kifisia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #KIFOLY #slgr pic.twitter.com/QtLdmANLLa— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 9, 2025
