Με Νασιμέντο και Μουζακίτη κόντρα στην Κηφισιά ο Ολυμπιακός

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα ενάντια στην Κηφισιά.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει διαθέσιμους του Έσε και Γκαρθία, έτσι επέλεξε τους Νασιμέντο και Μουζακίτη στον άξονα.

Από εκεί και πέρα, ο Τζολάκης θα είναι στο τέρμα, με Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην άμυνα.

Μπροστά, Μάρτινς, Τσικίνιο και Ποντένσε επίλέχτηκαν πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μάρτινς, Ελ Κααμπί

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Λιατσικούρας, Ταρέμι, Γιαζίτσι, Μπρούνο, Καμπελά

Κηφισιά (Σ. Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πόκορνι, Σόουζα, Λαρουσί, Έμπο, Πόμπο, Βιγιαφάνιες, Παντελίδης, Ζέρσον, Τετέι

Στον πάγκο: Ξενόπουλος, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Τζίμας, Ρουκουνάκης, Ντίας, Πέρεθ, Μαϊντάνα, Μούσιολικ, Σμπώκος, Αμανί

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Κηφισιά από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Kifisia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #KIFOLY #slgr pic.twitter.com/QtLdmANLLa — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 9, 2025

