Η Ματίνα Νούλα είναι η φετινή νικήτρια του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας στις γυναίκες, τερματίζοντας στο Καλλιμάρμαρο σε χρόνο 02:39:27.

Η αθλήτρια μάλιστα έσπασε τον περσινό της χρόνο και πέτυχε την πρώτη καλύτερη επίδοση των τελευταίων 28 ετών! «Ήταν στόχος μου να κάνω το ρεκόρ. Ήξερα ότι θα το κάνω αλλά δυσκολεύτηκα από τις συνθήκες», ανέφερε στις πρώτες της δηλώσεις.

Δεύτερη τερμάτισε η Παναγιώτα Βλαχάκη με χρόνο 02:49:31 και τρίτη η Ράνια Ρεμπούλη σε 02:52:07.

