Ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο καλύπτοντας την απόσταση των 42.195 μέτρων σε 2:20.08, ενώ δεύτερος έκοψε το νήμα ο Κώστας Σταμούλης, με χρόνο 2:23.23.

Τρίτος είναι ο Ούγγρος Λάζλο Τανάι με χρόνο 02:23:51 και τέταρτος ο Xαράλαμπος Πιτσώλης σε 02:24:02.

Δείτε τα αποτελέσματα:

Σημειώνεται πως στον περσινό Μαραθώνιο, ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν δεύτερος ενώ είχε βγει πρώτος το 2023 με ατομικό 2:16:28.

Δείτε βίντεο από τον τερματισμό του:

