42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Οι μικροί δρομείς έφτασαν στον τερματισμό - «Ήταν πολύ ωραία!»

Ο μικρός δρομέας που βγήκε πρώτος ταξίδεψε από τα Χανιά με την οικογένειά του για να συμμετάσχει στον αγώνα, δείχνοντας την αγάπη του για τον αθλητισμό

Μικροό δρομείς

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας πραγματοποιήθηκε ο παιδικός αγώνας. Ο αγώνας δρόμου στα 1,2 χιλιόμετρα έφερε συγκίνηση, ενθουσιασμό και υπερηφάνεια στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο, όπου τερμάτισαν οι μικροί δρομείς.

Ο πρώτος που τερμάτισε, μαθητής δημοτικού, μίλησε για την εμπειρία του: «Ήταν πολύ ωραία! Το έχω ξανακάνει άλλη μια φορά. Ήρθαν οι γονείς μου από την Κρήτη να με δουν!»

Ο μικρός δρομέας από τα Χανιά ταξίδεψε με την οικογένειά του για να συμμετάσχει στον αγώνα, δείχνοντας την αγάπη του για τον αθλητισμό, αναφέρει η ΕΡΤ. 

Λίγο μετά, το πρώτο κορίτσι στον τερματισμό περιέγραψε κι εκείνη τα συναισθήματά της: «Πολύ ωραία ήταν! Είναι η πρώτη φορά που τρέχω, γιατί οι γονείς μου τρέχουν μαραθώνιο και με ενέπνευσαν να έρθω κι εγώ φέτος!». 

Μικροί δρομείς

