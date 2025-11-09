Στο πλαίσιο διεξαγωγής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας πραγματοποιήθηκε ο παιδικός αγώνας. Ο αγώνας δρόμου στα 1,2 χιλιόμετρα έφερε συγκίνηση, ενθουσιασμό και υπερηφάνεια στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο, όπου τερμάτισαν οι μικροί δρομείς.
Ο πρώτος που τερμάτισε, μαθητής δημοτικού, μίλησε για την εμπειρία του: «Ήταν πολύ ωραία! Το έχω ξανακάνει άλλη μια φορά. Ήρθαν οι γονείς μου από την Κρήτη να με δουν!»
Ο μικρός δρομέας από τα Χανιά ταξίδεψε με την οικογένειά του για να συμμετάσχει στον αγώνα, δείχνοντας την αγάπη του για τον αθλητισμό, αναφέρει η ΕΡΤ.
Λίγο μετά, το πρώτο κορίτσι στον τερματισμό περιέγραψε κι εκείνη τα συναισθήματά της: «Πολύ ωραία ήταν! Είναι η πρώτη φορά που τρέχω, γιατί οι γονείς μου τρέχουν μαραθώνιο και με ενέπνευσαν να έρθω κι εγώ φέτος!».
